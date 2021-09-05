新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化

Delta「兵臨城下」，台灣社區「清零」似乎已愈來愈不可能。（記者林伯東／攝影）

Delta已是侵襲各國的主流病毒株，台灣 近日境外移入個案中，累積41例出現突破性感染，Delta可說是「兵臨城下」，不論施打何種廠牌疫苗 ，完整接種後仍可能確診。「+0」不用喜悅，社區「清零」已不可能，應認清未來必須和病毒共存，及早預備普篩量能，確保監測社區真實狀況。

台灣爆發本土疫情 ，民眾打疫苗意願大增，在美、日等國援助下，台灣疫苗覆蓋率終於突破4成。

但隨著Delta變異株肆虐各國，突破性感染案例大幅增加，台灣自7月2日統計以來，已累積41例，不論接種的是AZ，還是莫德納、BNT、嬌生等疫苗，皆逃不過Delta感染。

相較其他國家早被Delta入侵，台灣社區內目前仍流行Alpha病毒株，努力守住防線，但近期長榮三名機師突破性感染，甚至還傳給兒子，導致全校停課兩周，2000多人緊急PCR，學生與家人，加上長榮航空集中檢疫人數達600多人，桃園市更升級強化二級警戒，與當時「華航諾富特」情節類似，社會埋下不安氣氛。

現正在施打第七輪AZ疫苗，共吸引123萬年輕族群搶打，可見社會普遍焦慮之情。不過，疫苗究竟該讓年輕人打第一劑，還是讓高齡者補足第二劑，引發社會論戰；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說了大白話，主要問題不是誰先打，而是沒疫苗可打。

大家也必須認清事實，任何疫苗都可能被病毒突破，在疫苗之外也要考慮社區廣篩，設立常態性的抽查篩檢機制，掌握社區疫情變化，一旦放任隱形傳播鏈不管，等到火燒起來，要滅火更困難。