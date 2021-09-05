台灣衝第一劑覆蓋率 專家：拿人民健康當賭注

台灣衝第一劑覆蓋率，遭專家質疑。（記者林俊良／攝影）

長榮機師染疫傳給兒子，專家研判極可能是Delta變異株 。前疾管署長蘇益仁表示，Delta變異株流行後，各家疫苗 的保護力都下降，國外已在打第二、第三劑了，台灣 還在衝第一劑覆蓋率，這是一個很大的賭博；防疫政策首應保護容易重症的老年人，衝高第一劑覆蓋率的防疫政策若不改，是拿人民健康作賭注。

台大兒童醫院院長黃立民表示，面對Delta病毒，打一劑效果跟沒打差不多，建議加速施打第二劑。他也說，此次長榮事件與當初諾富特「十分相像」，不排除Delta早已進入台灣，但仍要精準防疫，匡列有關聯、有風險的接觸者，也建議長榮確實調查員工生活圈，避免成為諾富特翻版。

不少專家建議，高風險族群的第二劑疫苗應該盡快追上來，機組人員甚至應打第三劑。不過，指揮官陳時中昨說，依國際建議，打滿兩劑後間隔六個月到九個月才能打第三劑，目前台灣尚未有人符合可接種第三劑。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，究竟要優先衝高第一劑覆蓋率，還是及早讓更多人打完兩劑，其實各有優缺點，看要防什麼變異株。國外研究數據確實顯示，各家疫苗面對Delta變異株，即使打完兩劑，中和抗體效價都下降，打兩劑的效果當然比只打一劑好，但如果優先打第二劑，就會有更多人打不到第一劑，台灣最主要問題是疫苗不夠。

蘇益仁說，這名機師兒子的PCR檢驗結果Ct值11，代表是新近感染且傳染性很高；尤其機師兒子開學後連續兩天到校，非常危險，至少要再觀察兩周，才能確認是否解除警報。

蘇益仁表示，過去流行Alpha變異株時，BNT和莫德納疫苗的保護力都還超過9成；目前國外有關疫苗對Delta變異株保護力的研究資料有點混亂，整體趨勢都是Delta變異株流行後，各家疫苗的保護力都下降，其中以AZ降最多。

蘇益仁說，台灣預計年底前衝高第一劑疫苗覆蓋率到6成的防疫政策太冒險，年輕人沒打疫苗若不幸染疫，結果其實和老年人打一劑差不多，如果能同步讓老年人打第二劑、年輕人打第一劑當然最好；如果做不到，防疫政策首要保護容易重症的老年人，因為萬一守不住，Delta變異株進到台灣社區，才能有效減少重症和死亡。

指揮中心統計，截至9月2日，台灣一劑疫苗覆蓋率約43%，完整打完兩劑疫苗的僅4%。蘇益仁說，打完兩劑的絕大多數是第一線醫護人員，很多老年人等不到第二劑；理想情況是當一劑覆蓋率達到6成時，易重症的老年人打完二劑的覆蓋率至少要能達到2成，老年人一定要比年輕人多打一劑，才能達到相同保護力，否則「只打一劑的老年人真的有點白打了。」