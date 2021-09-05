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長榮火速開鍘 違規機師被炒 1500機師PCR普篩

台灣新聞組／台北5日電
長榮1500名機師進行大規模PCR普篩，並暫停台北至芝加哥航線。（記者潘俊宏／攝影）
長榮1500名機師進行大規模PCR普篩，並暫停台北至芝加哥航線。（記者潘俊宏／攝影）

長榮航空機師五天三確診，都是突破性感染，其中案16120機師明顯違反防疫規定，長榮昨天火速開鍘，將該機師免職；1500名機師也進行PCR大規模普篩，並暫停台北至芝加哥航線。

桃園昨公布新增確診者五處足跡，市長鄭文燦也忍不住說，「足跡看起來真的滿多的」。桃園市政府表示，確診機師在PCR檢測出爐前竟跨縣市移動，還與朋友吃飯群聚，違反加強版機組員自我健康管理規定，將送民航局裁處，最高可罰100萬元台幣。

長榮說，16120確診機師8月26日自芝加哥返台後，在七天的加強型自主健康管理期間與友人餐敘，並至診所就醫，卻未依法事先聯繫衛生局；8月30日執勤台北飛布里斯本前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」。長榮說，該機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，紀律評議委員會昨一致決議免職處分，絕不寬貸。

交通部長王國材說，歐美等外站環境很放鬆，尤其美國恐有鬆懈，地勤跟旅館人員都不戴口罩，導致機組員跟外站接觸時有染疫疑慮；國內則嚴格要求不能違反自主健康管理，「長榮跟華航都要遵守」。

而匡列篩檢部分，長榮航空針對機組員接觸者中，匡列322位進行PCR篩檢，其中299人集中隔離，188人已採檢，當中165位為陰性，僅一位陽性（即染疫機師之子），尚有134人待採。

機師確診之子就讀之學校，校園接觸者已集中隔離205人，200人為陰性，目前校園擴大採檢2656人皆為陰性。陳時中表示，目前雖為陰性，但染疫可能性並非完全沒有，尤其確診者同班同學風險高，「可以稍微放心，但不能放鬆」。

指揮中心簡訊轟炸 民眾、醫護反彈

另外，指揮中心於昨天下午2時30分，針對8月13日至9月2日期間，曾與機師及家人確診者接觸或活動軌跡重疊者發送約110萬封細胞簡訊，堪稱史上規模最大。由於很多人並未去過桃園也收到簡訊，引發不滿與焦慮，民怨湧入衛福部臉書專頁，三小時累計1800多則留言；更有人擔心自己染疫，紛紛赴醫院採檢，北部一位急診護理人員說，全國急診都被指揮中心「突襲」，人潮瞬間湧現，部分醫院急電休假醫護回來上班因應。

指揮中心發言人莊人祥解釋，這次細胞簡訊以三名確診機師、一名確診高中生的電子軌跡為基準，只要個案在特定地點停留比較久，周遭民眾都可能收到簡訊。指揮官陳時中則表示，收到簡訊的民眾不要緊張，若出現疑似症狀，及時就醫諮詢或採檢。但有臨床護理師抱怨，指揮中心並未說明什麼是「疑似症狀」，且未先設立專責篩檢站，「只丟下一枚炸彈，讓民眾恐慌。」

長榮 篩檢 陳時中

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