台灣長榮機師染疫擴大匡列374人 PCR皆為陰性

桃園市長鄭文燦表示，北科附工共2626位師生已經完成了第一次核酸檢測，星期二會請學校通知所有的學生要做居家快篩，市府會提供快篩試劑，若有必要會再安排採檢。（記者朱冠諭／攝影）

長榮 航空爆出2名貨機師突破性感染新冠肺炎，其中1名機師的兒子也染疫，疫情 指揮中心及桃園市府擴大匡列接觸者374名，昨日已知有198人為陰性，桃園市長鄭文燦今日再宣布剩餘的176人「PCR皆為陰性」。

鄭文燦表示，北科附工共2626名師生已經完成了第一次核酸檢測 ，周二會請學校通知所有的學生要做居家快篩，市府會提供快篩試劑，若有必要會再安排採檢。

鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心昨發布110萬通細胞簡訊，若8月13日到9月2日，跟確診者接觸或活動的軌跡有重疊，民眾應自我健康監測2周，但希望民眾有症狀才做採檢，效益會比較明顯。

鄭文燦指出，2名機師的足跡不只限定在桃園，市府已及時分享足跡資訊給其他縣市的衛生局進行後續疫調追蹤，因為病毒的高傳染力，必須要以高規格追蹤每一個足跡的這個接觸史，讓防治計畫可以落實。

鄭文燦表示，民眾如果有症狀，可以到林口長庚醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、中壢天晟醫院、桃園敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、平鎮聯新國際醫院、楊梅怡仁綜合醫院、部桃新屋分院以及部立桃園醫院等桃園11家責任醫院就醫評估；另桃園現在有2個社區篩檢站，分別在中壢中正公園和桃園中路公園，今天早上都有提供服務。