QA／Delta變異株兵臨城下 突破性感染七大問題一次解惑

長榮航空5天內3名機師確診，3人皆是接種完2劑AZ疫苗 滿14天，具有完整保護力，仍發生突破性感染（Breakthrough infection）的案例。突破性感染也讓台灣 再次受到新冠病毒的威脅，特別是國際正在流行的Delta變異株，傳播力與其他變異株相比更強。截至9月3日為止，台灣疫苗施打覆蓋率為42.82％、劑次人口比46.8％。

Ｑ：什麼是突破性感染？

突破性感染是指完整接種新冠疫苗，具完整保護力者，仍舊感染新冠肺炎。

Ｑ：為什麼會發生突破性感染？

新冠疫苗可以有效預防新冠病毒的感染，但是新冠疫苗與多數的疫苗相同，沒辦法達到「100％」的預防效果。加上新冠病毒屬於RNA病毒，病毒變異是可以被預期的，即使打滿二劑疫苗且滿14天，具有疫苗說明書上的完整保護力，仍難擋病毒變異後，出現「免疫逃脫」的現象，削弱疫苗的保護力，導致病毒仍可感染人體。

Ｑ：發生突破性感染，還會傳播病毒嗎？

會。但目前未有相關的研究可推估，突破性感染者感染不同變異株後，傳播效率是否與沒有施打疫苗感染者相似。不過，依照國內外的資訊，發生突破性感染的感染者，Ct值仍可能低於20。

Ｑ：既然會發生突破性感染，為什麼還要接種新冠疫苗？

根據美國 CDC對於突破性感染的介紹，完整接種二劑疫苗且滿14天者，比沒有接種新冠疫苗，或只接種一劑新冠疫苗的民眾相比，面對新冠病毒仍具有顯著可降低住院、死亡的能力。

美國CDC透過COVID-NET監測美國新冠患者的住院治療情況，8月13日發布針對突破性感染的監測報告，65歲到74歲的族群中，完整接種BNT疫苗，預防住院的有效性為96％、完整接種莫德納疫苗也有96％、完整接種嬌生疫苗為84％；75歲以上族群，完整接種BNT疫苗，預防住院的有效性為91％、莫德納96％、嬌生為85％。該份報告顯示，完整接種新冠疫苗，對於預防重症仍有顯著的效果。

Ｑ：台灣有發生突破性感染案例嗎？

有。根據中央流行疫情指揮中心統計，自7月2日到9月3日，公布的249例境外移入案例中，有41人發生突破性感染；本土確診案例有8人發生突破性感染。

Ｑ：打哪一款疫苗品牌容易發生突破性感染？

國際上已上市的新冠疫苗都可能發生突破性感染。

台灣41名境外移入發生突破性感染者，接種的疫苗品牌：

12人 AZ疫苗

11人 BNT疫苗

4人 嬌生疫苗

3人 莫德納疫苗

4人 國藥疫苗

2人 Covaxin疫苗

1人 科興疫苗

1人 智飛疫苗

1人 衛星五號疫苗

1人 AZ+莫德納疫苗混打

1人 AZ+BNT疫苗混打

台灣8例突破性感染者，接種的疫苗品牌：

皆為AZ疫苗

Ｑ：如何避免突破性感染？

根據美國CDC建議，即使完整接種疫苗，室內公共場所仍應該要配戴口罩。中央流行疫情指揮中心則不斷呼籲，做好個人防護，戴口罩、勤洗手，與人保持社交距離。