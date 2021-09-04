台灣342萬人等打BNT 高端催打氣…免預約可接種

首批BNT疫苗93萬劑抵台，指揮中心研擬青少年優先施打。（本報資料照片）

台灣 第7輪AZ疫苗昨日開打，截至昨天下午5時統計，約118萬人預約成功，但隨著BNT 疫苗抵台，也有342萬人等待BNT。外界關注下一輪疫苗接種規畫，指揮中心發言人莊人祥昨天透露，第8輪接種對象及疫苗品牌，將視疫苗到貨狀況研擬，但並非施打BNT，想打BNT民眾恐得再等等。

相較AZ、BNT搶手，國產高端疫苗 至今剩餘21萬劑，指揮中心盼拉高打氣，再度為高端開先例，宣布在9月6日前，民眾免預約到場就可打高端疫苗。

近期台中、桃園、新北等診所公告，20歲以上民眾不需預約，到場可直接打高端。莊人祥證實，日前發公文給縣市衛生局，開放20歲以上民眾，9月6日以前可直接到診所打高端疫苗。他表示，雖然不用預約，但民眾接種疫苗後，資料都會上傳到預防接種系統資料庫。

莊人祥表示，先前施打第一劑高端者，將於9月27日施打第二劑，在保留第二劑前提下，會多配一些疫苗到醫療院所，讓民眾前往施打。預先配送高端是因應地方衛生局要求，讓民眾想打就可以打。

第7輪AZ昨起施打至9月10日，首波對象包括第9類、29歲以上民眾，約80.5萬人；昨天上午加開23至28歲民眾預約，今傍晚6時截止，施打日為9月9日至9月12日，約52.2萬人符合資格，至昨天下午5時，已有38萬人完成預約。

衛福部食藥署表示，自購第6批AZ疫苗共26.5萬劑，已完成封緘檢驗，將投入第7輪施打；若符合第7輪AZ資格但未接種，須等9月11日後才可加選BNT。

目前全國勾選BNT疫苗民眾共342萬5千多人，期盼中央早日開放預約。莊人祥表示，現階段確定第8輪疫苗接種廠牌不會是BNT疫苗。至於首批93.3萬劑BNT疫苗，目前規畫中秋節後展開BNT疫苗國中及高中校園接種，力拚9月底以前開放18至22歲接種BNT疫苗。