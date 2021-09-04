專家示警：Delta已兵臨城下 台灣疫苗進程要加快

長榮機師「突破性感染」擴及孩子，衝擊台灣校園防疫。（中通社）

長榮機師「突破性感染」擴及孩子，也衝擊校園，防疫 專家認為，這凸顯Delta病毒進到社區已是兵臨城下，篩檢 仍然不足，前疾管局局長蘇益仁表示，台灣現在應該要警惕，加碼機組人員的疫苗 接種，最好追加接種mRNA疫苗，兩劑AZ再加上莫德納或BNT，保護力可達到九成，檢疫措施也需要加嚴。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，長榮機師確診再傳染給兒子，不只是家庭群聚感染，也說明檢疫期間篩檢不足。目前看來Delta變異株可能進到社區，學校不能只有停課，還要多層次篩檢，找出感染源，避免疫情擴大；也應趕快撥出疫苗讓師生接種。

衛福部草屯療養院醫師沈政男說，這次染疫病例證明Delta變種株進入社區已到兵臨城下階段，也說明國門「檢疫縮短之所在，就是產生破口之所在」，特別是大家覺得打兩劑疫苗就安全了，可能會比較放鬆，結果足證不是打了疫苗就有護身符。

沈政男說，除機師在社區的足跡要查清楚，如果Delta變異株確定進入社區，打兩劑疫苗都會突破性感染，只打一劑的長者能夠阻擋病毒嗎？要不要優先考慮讓高風險的族群完成兩劑疫苗接種？疫苗施打策略考驗中央。

高雄縣醫師公會理事長王宏育認為，世界各國陸續解封，台灣要杜絕Delta病毒入境，機組人員的把關相當重要；目前他們要打兩劑疫苗，加上隔離、PCR篩檢等，防疫已相對嚴格，若要降低突破性感染發生率，最好能實施兩劑疫苗混打或追加第三劑，才能拉高保護力。