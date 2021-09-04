我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

專家示警：Delta已兵臨城下 台灣疫苗進程要加快

台灣新聞組／台北4日電
長榮機師「突破性感染」擴及孩子，衝擊台灣校園防疫。（中通社）
長榮機師「突破性感染」擴及孩子，衝擊台灣校園防疫。（中通社）

長榮機師「突破性感染」擴及孩子，也衝擊校園，防疫專家認為，這凸顯Delta病毒進到社區已是兵臨城下，篩檢仍然不足，前疾管局局長蘇益仁表示，台灣現在應該要警惕，加碼機組人員的疫苗接種，最好追加接種mRNA疫苗，兩劑AZ再加上莫德納或BNT，保護力可達到九成，檢疫措施也需要加嚴。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，長榮機師確診再傳染給兒子，不只是家庭群聚感染，也說明檢疫期間篩檢不足。目前看來Delta變異株可能進到社區，學校不能只有停課，還要多層次篩檢，找出感染源，避免疫情擴大；也應趕快撥出疫苗讓師生接種。

衛福部草屯療養院醫師沈政男說，這次染疫病例證明Delta變種株進入社區已到兵臨城下階段，也說明國門「檢疫縮短之所在，就是產生破口之所在」，特別是大家覺得打兩劑疫苗就安全了，可能會比較放鬆，結果足證不是打了疫苗就有護身符。

沈政男說，除機師在社區的足跡要查清楚，如果Delta變異株確定進入社區，打兩劑疫苗都會突破性感染，只打一劑的長者能夠阻擋病毒嗎？要不要優先考慮讓高風險的族群完成兩劑疫苗接種？疫苗施打策略考驗中央。

高雄縣醫師公會理事長王宏育認為，世界各國陸續解封，台灣要杜絕Delta病毒入境，機組人員的把關相當重要；目前他們要打兩劑疫苗，加上隔離、PCR篩檢等，防疫已相對嚴格，若要降低突破性感染發生率，最好能實施兩劑疫苗混打或追加第三劑，才能拉高保護力。

疫苗 篩檢 防疫

上一則

6買家搶台灣蘋果新聞網 9月底定生死

下一則

新聞眼／防疫靠甩鍋 邊境破口當然堵不住

延伸閱讀

與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗

與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗
前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增

前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增
未獲最終註冊 巴西不建議追加接種科興疫苗

未獲最終註冊 巴西不建議追加接種科興疫苗
防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗

防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情