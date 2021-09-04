新聞眼／防疫靠甩鍋 邊境破口當然堵不住

防疫不記取前車之鑑，邊境破口當然堵不住。圖為長榮航空機師入境桃園機場。（記者鄭超文／攝影近）

台灣防疫 警戒好不容易降為二級，度過幾天「加零」加上疫苗逐漸到貨，不料，開學後才第三天，就有確診長榮機師在PCR結果出爐前跨縣市趴趴走，還因機師兒子確診，全校停課，成為開學後全國第一個因疫情停課的學校。

桃園是台灣國門之都、邊境 首站，但從機組人員「3加11」管制措施、機場諾富特飯店群聚感染事件，以及前天的長榮機師確診，在在顯示邊境防疫漏洞不斷。桃園本應是阻絕病毒的防線，卻因管理接連出了問題，不但身陷感染風暴，還成了防疫破口，蔡政府和陳時中甩鍋3加11，強調華航諾富特員工染疫屬群聚事件，而非社會破口，完全否認3加11和本土疫情有關，卻始終無法說明，5月中以來席捲台灣的社區感染究竟如何發生，給全國人民一個答案。

未能嚴守邊境及機組人員防疫管制的前車之鑑，理應讓桃園在地學到不少教訓。

但檢視3日學校停課過程，桃園市長鄭文燦雖喊出高規格防疫，但從2日晚到3日，地方到中央防疫單位對學校的指示和作為，卻多處亂了套，讓家長怒轟，前晚不到9時就知道學生確診，同一班學生被通知隔天不用到校，為什麼其他學生照常上學？

桃園是國際機場所在，全球如今面對Delta變異株新挑戰，專家最近不斷示警，台灣疫苗若短期內無法讓民眾打滿第二劑，邊境一定要嚴守。但從中央到桃園地方，似乎只見嘴巴說高規格防疫，實際作為卻一再顯示，危機處理依舊不合格。