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機師之子確診 全校急停課 2845人PCR採檢

台灣新聞組／台北4日電
長榮航空機師確診，機師之子也染疫，其就讀學校停課，長榮總部也強化警戒。（記者潘俊宏／攝影）
長榮航空機師確診，機師之子也染疫，其就讀學校停課，長榮總部也強化警戒。（記者潘俊宏／攝影）

機師之子染疫，指揮中心高度懷疑染Delta變異株，為全力阻擋疫情進入社區，不但要求其就讀的台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）全面停課兩周，並立即針對全校師生2845人進行PCR採檢，更展開大規模集中檢疫，對象包括同班、跨班同學，甚至同班同學的家人等，初估約100多人。

這是首度針對學生家人採取「預防性」集中檢疫，指揮中心指揮官陳時中昨表示，同班同學為接觸者，學生家人是接觸者的接觸者，過去不會匡列接觸者的接觸者，但擔心Delta傳播力強，這次皆要求集中檢疫。

陳時中昨天表示，機師案16120已打過兩劑疫苗，返台居家隔離時確診，兒子採檢也確診，太太則未確診。先前學校內若1人確診全班停課、2人確診全校停課，此次因高度懷疑Delta感染，特別謹慎處理，全校立即停課。

陳時中表示，機師兒子的同班同學、跨班上課同學，皆需集中檢疫14天；曾共用教室的同學，居家隔離14天；同班同學家人則進行預防性集中檢疫，已準備500多間集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥表示，進集中檢疫所後，第五天會進行PCR採檢，若為陰性，學生家人可馬上解除檢疫。

醫護人員昨身著防護衣進駐校園，校園內外籠罩染疫緊張氛圍，醫福會執行長王必勝昨代表指揮中心到校視察；桃園市衛生局長王文彥表示，臨時找兩間醫院、15個醫療團隊漏夜檢驗，最快今上午公布結果。

機師之子染疫，其就讀的北科附工氣氛緊張，學生表示，學校前幾天是由機器自動量體溫，但是今天就改成人工用耳溫槍來量，上午原本都照常上課，但10點校方透過廣播先宣布，下午的課程包括體育課一律改在室內上課，過沒多久，老師又拿出紅色大塑膠袋讓學生裝東西，要同學先做好停課準備。衛生局後續透過廣播表示，接下來14天要改採遠距教學，並要學生自主健康管理。學生表示，同學們對於消息都非常震驚，不知道這兩天有沒有產生傳播鏈，很多班級中午也嚇到不敢吃飯。

家長則抱怨，孩子都還沒打疫苗，且一開學就發生學生染疫，學校竟讓學生到校才宣布，直呼太荒謬，質疑「已經知道有人確診，為何還讓其他學生到校上課？」

陳時中 疫苗 疫情

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