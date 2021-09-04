Delta逼近…機師突破染疫傳子 柯：這就是破口

一名染疫機師的兒子也確診，指揮中心昨天宣布機師兒子就讀的北科附工全面停課並採檢，學生做完PCR後陸續離校。（記者潘俊宏／攝影）

台灣 過去一周共12例境外感染Delta，傳染力強的Delta病毒可能已進逼台灣。台灣5天內有3名機師突破性感染，其中一位機師的10多歲兒子也染疫，台北市長柯文哲直指，機師感染後傳染給兒子，「代表出現破口」。由於3名機師都住在桃園，指揮中心指揮官陳時中 宣布，即起至9月9日強化桃園市第二級疫情警戒措施，也加嚴機組員檢疫，返台後須到防疫旅館或公司旅宿進行「5加9」檢疫。

台灣昨天新增6例確定病例，本土2例、境外移入4例。陳時中證實，4名境外移入個案中，兩名為長榮機師，分別為案16119、案16120，兩人自澳洲執勤一起飛回，但前者8月28日執飛芝加哥時喉嚨癢，列為在美感染，Ct值30，後者列為澳洲染疫，Ct值28。

之前染疫的機師為案16066，三名機師皆完整接種兩劑AZ疫苗 且滿14天，5天有3起機組員突破性感染，彼此是否有關？陳時中表示，有待病毒基因定序判定，目前僅發現2人與案16066皆曾赴長榮芝加哥外站。

由於16066感染Delta變異株，指揮中心如臨大敵，針對案16119、案16120接觸者匡列75人，案16119確診前居家檢疫，同住妻子陰性；案16120與太太與兒子同住，太太採檢陰性，10多歲的兒子於8月30日自覺疑似中暑，9月1日喉嚨痛，昨天驗出陽性，為案16122，Ct值僅有11，顯示病毒量高，指揮中心要求其就讀的北科附工全面停課。

台北市長柯文哲直指，機師感染後傳染給兒子，「代表出現破口」，打疫苗不保證不會感染，須研究打完2劑傳染給別人的危險性有多少。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去一周總計發現13例變異株，一例為Alpha變異株，12例染Delta，3人屬接種兩劑滿14天「突破性感染」，更首見接種3劑中國智飛疫苗仍染Delta案例。

指揮中心原訂9月15日起加嚴機組員檢疫，為嚴防Delta入侵，即起完整接種兩劑疫苗機組員仍須居家檢疫，也就是5天居家檢疫、九天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿。

台大兒童醫院院長黃立民表示，如果都沒有打過疫苗，面對Delta，「真的很危險」，如果沒有疫苗保護，台灣肯定會再次面臨到12個月內，上百人死於Delta變異株，高風險族群第二劑的覆蓋率一定要盡速提高。