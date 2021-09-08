新聞評論／蔡政府跳棋式的接種政策 害社會矛盾百出

台北市造冊在醫事機構的第一類民眾，2日前往花博大型疫苗接種站，遵循醫護人員指引，施打第2劑AZ疫苗。（中央社）

BNT疫苗 進口，指揮中心決定先讓17到12歲學生族群優先造冊施打，再開放18至22歲登記接種。此舉，遭公衛專家批評是錯誤的政策，因為長者或高危險群更需要這些疫苗。對此，指揮官陳時中答稱，除非疫苗繼續到貨，否則「機會公平問題永遠無解」。把疫苗當成公平分配的議題，未免太過簡化問題，何況政府的疫苗分配並不公平。

在疫苗不足的情況下，政府接種的原則，應以降低民眾染疫致死或引發重症為首要考量。因此，各國的接種順序，才會由長者或重大疾病者優先施打。台灣 的接種政策，卻因政府的某些私心摻入了特殊考量，導致第二類政府防疫人員的人數大膨脹。而唐鳳的預約接種系統，又因為衛福部的不斷介入，使得按照年齡順序上網預約的民眾屢屢落空，數百萬工作且納稅的青壯族群迄今還打不到第一劑。如今指揮中心突然飛象過河，跳過這些人，將十幾歲的青少年列為優先施打對象，當然讓人懷疑這樣的決策是否合理明智。

指揮中心將中學生族群列為首波優先施打對象，主要是BNT是目前全球唯一取得授權可對18歲以下青少年施打的疫苗，疫苗既然來了，就先給青少年學生接種。但指揮中心卻忽略了，BNT疫苗才首度登台，從未用在任何台灣成年人身上；在效果及副作用未知的情況下，就匆匆打進青少年體內，難道不嫌冒進？

全球各類疫苗，之所以對18歳以下青少年的接種採取保守態度，主要是青少年的身體還未發育完全，他們絕非「縮小版」的成人，所以對注射進他們身體的疫苗要格外謹慎。指揮中心如果先讓BNT在更成熟的青壯族群身上打過，熟悉一下相關的正副作用，再為青少年學生施打，豈不是更安全而穩重的做法？

事實上，相對於20到50歲間工作年齡的青壯年，中學生的活動環境相對單純，染疫後出現重症的比例也較低。權衡之下，政府急急要求中學生集體優先施打，卻像下跳棋般略過那些染疫機會顯然更高的青壯年，顯難稱是持平、理性的決定。同時，這也造成青壯世代的相對剝奪感，覺得自己是「被犧牲的一代」。

這種跳棋式的接種策略，其政策矛盾，立即表現在即將開學的大學校園。根據台北市訂定的《大學防疫工作建議指引》，大學教職員必須打完疫苗超過14天，才能進入校園，否則即需要提出三天內的PCR陰性證明，且每星期要更新重檢一次。事實是，許多大學青壯教授是政府「跳棋接種政策」的遺漏者，相關部門一度讓他們集體造冊，最後卻未同意他們施打。依此規定，他們連大學校園都不能進入，遑論返校授課。而且，醫院的PCR檢測經常大排長龍，教授每隔幾天就要跑醫院接受檢測，誰能受得了這種官僚鳥氣？

自詡「超前部署」的政府，弄到今天疫苗奇缺的窘境，實是咎由自取。陳時中說「機會公平永遠無解」，然而這並不是機會的問題，而是政府傲慢卻瞻前不顧後的短視心態，造成了國民的接種困境。深一層看，陳時中一味追求擴大「覆蓋率」，表面看似言之成理；但當變種病毒不斷製造各種「突破感染」，台灣許多接種第一劑的民眾都已超過合理時程，仍苦等不到後續接種第二劑的通知。隨著時日，他們身上的抗體，已漸不足以有效對抗病毒。在這種情況下，萬一病毒再度來襲，台灣恐將出現比5月那波還慘烈的本土疫情。

屆時，把疫苗當成政治棋子運用的政府，還會記得拯救人命優先嗎？