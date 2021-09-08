黑白集／取了中文名字 成復必泰原罪

台灣首批BNT疫苗抵達時，冷凍櫃外觀在出貨時原本有「复必泰」的字條，但是在海關驗放前就被桃勤工作人員疑似違法移除，貨櫃被拖往華儲時外觀已經沒有任何字。（記者鄭超文／攝影）

首批BNT疫苗 抵台，陳時中 感謝再感謝。不料，有桃勤人員先一步登機移除原本掛著的「復必泰」布條，又引發外界一番冷嘲熱罵。其實，疫苗已經安抵，不管藍綠都該放下復必泰這顆大石頭了。

當初，蔡政府以復必泰損及主權尊嚴，阻撓鴻海採購。如今既承認「內容物比較重要」，卻還動手腳去拆布條，顯得畫蛇添足。陳時中推稱這是台積電要求，但台積電何曾指揮得了機場地勤？這種說詞，民眾自然不會相信。

不論藍綠，還在為消失的復必泰布條吵來吵去，其實是浪費生命。郭董之所以搶到這批BNT，主要是北京延遲批准BNT的緊急授權，上海復星被迫「棄單」，我們才有這批疫苗進來補上疫苗空檔。

最可笑的是，民進黨把復必泰說成是中國製品，實際上它迄今無法進入大陸市場。BNT是標準的德國疫苗，只因取了「復必泰」的中文名字，反變成兩岸「棄兒」：那邊不准進，這邊不想要。這才是兩岸的精神分裂症吧？

兩岸對復必泰的愛憎，都摻雜了強烈的民族情緒。對岸原本7月就要核准復必泰成為首支進口疫苗，卻擔心大陸民眾施打國產疫苗的意願降低，因而拖了又拖。在台灣，則是蔡政府為扶植高端，刻意把郭董的好意卡了又卡。

了解復必泰的「原罪」後，大家就別再把石頭放心上了！