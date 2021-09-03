台灣5天3機師打過AZ突破性感染

一名染疫機師的兒子也確診，指揮中心3日宣布機師兒子就讀的北科附工全面停課並採檢，學生做完PCR後陸續離校。記者潘俊宏／攝影

台灣5天內有3名機師突破性感染，其中一位機師的10多歲兒子也染疫，其就讀的北科附工全面停課兩周，師生家長共100多人集中檢疫。由於3名機師都住在桃園，指揮中心指揮官陳時中宣布，即起至9月9日強化桃園市第二級疫情警戒措施；也加嚴機組員檢疫，返國後須到防疫 旅館或公司旅宿進行「5加9」檢疫。

長榮 兩機師執飛芝加哥

台灣3日新增6例確定病例，本土2例、境外移入4例，確診個案中無新增死亡。陳時中證實，4名境外移入個案中，兩名為長榮機師，分別為案16119、案16120，兩人自澳洲執勤一起飛回，但前者於8月28日執飛芝加哥時喉嚨癢，列為在美感染，Ct值30，後者列為澳洲染疫，Ct值28。

之前染疫的機師為案16066，3名機師皆完整接種2劑AZ疫苗 且滿14天，5天有3起機組員突破性感染，彼此是否有關？陳時中表示，有待病毒基因定序判定，目前僅發現2人與案16066皆曾赴長榮芝加哥外站。

確診者高中2千人篩檢

由於16066感染Delta變異株，指揮中心如臨大敵，針對案16119、案16120接觸者匡列75人，案16119確診前居家檢疫，同住妻子陰性；案16120與太太與兒子同住，太太採檢陰性，10多歲的兒子於8月30日自覺疑似中暑，9月1日喉嚨痛，3日驗出陽性，為案16122。

案16122的Ct值僅有11，顯示病毒量高，指揮中心要求其就讀的北科附工全面停課，同班同學集中檢疫14天，同班同學家人預防性集中檢疫，跨班上課同學也集中檢疫14天，如當日進入確診者使用後教室，居家隔離14天，3日下午全校共2千多人接受PCR篩檢，預計4日公布結果。

桃警戒升級降集會人數

至於桃園市升級二級加強警戒，集會活動人數上限降為室內50人、室外100人，超額必須提防疫計畫報請桃園市政府核准；賣場與超市加強人流管制；醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者限1人。

指揮中心原訂9月15日起加嚴機組員檢疫，為嚴防Delta入侵，即起完整接種兩劑疫苗機組員仍須居家檢疫，也就是5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿。

學者籲提高長者施打率

Delta變異株逼近國門，前疾管局長蘇益仁表示，機組人員施打兩劑AZ疫苗，突破性感染仍發生，且造成家戶傳播，應該警惕。中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，預防Delta株要改變思維，防疫不能停留在邊境嚴管，把台灣弄成防疫泡泡，讓長者認為沒有施打疫苗的必要。

何美鄉表示，3起機師突破性感染，顯示已無法透過現有疫苗防止感染。建議各縣市設法提升50歲以上人口施打率，有4成長者尚未接種任1劑疫苗，應鼓勵接種。她表示，「疫苗現在拿去施打青少年族群，感染力僅稍降一些，但整體防疫作為無法鬆懈，如果施打於長者身上，預防死亡跟重症的效果則非常顯著」。

對於3名機師突破性感染，長榮表示，公司積極配合疫調釐清中，同時展開內部調查，若機組員有任何違反防疫規範情事，將依規定處置。目前已完成公司內部清消作業，也會配合指揮中心最新的防疫規範，部分航班將滾動式調整。