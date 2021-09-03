長榮機師兒確診 全校逾2千人PCR⋯同學不敢吃午餐

今天又傳出長榮兩名機師打完兩劑疫苗又確診，恐怕是突破性感染。非新聞當事人。(本報資料照片)

長榮 機師傳出新冠肺炎確診，他就讀桃園學校的兒子也染疫，校方今晨接到消息，緊急通知該班所有學生停課不必到學校。一名學生表示，校方將對師生PCR篩檢 ，對此衛生局也證實會進行PCR。至於放學時間，校方強調會依照衛生局指示。

學生表示，學校前幾天是由機器自動量體溫，但是今天就改成人工用耳溫槍來量，上午原本都照常上課，但10點校方透過廣播先宣布，下午的課程包括體育課一律改在室內上課，過沒多久，老師又拿出紅色大塑膠袋，要同學先做好停課準備。

學生表示，衛生局後續透過廣播，向師生衛教宣導，表示接下來14天要改採遠距教學，並要學生自主健康管理，據他了解，校方已準備好快篩試劑，但後來決定全面改採PCR篩檢。

他說同學們對於消息都非常震驚，不知道這兩天有沒有產生傳播鏈，很多班級中午也嚇到不敢吃飯。由於衛生局衛教時指出不得搭乘公共交通工具，有些住比較遠的同學只能請家長接送，或自己騎youbike回家。

另也有一名學生家長上午11時許接到學生電話，內容只說學校要停課，心裡想過跟疫情 有關，來到學校接人，學生再次來電說要快篩完才能離開。

對於外傳學校下午會提早放學，校方強調是誤傳，下午學校會正常上課，放學時間則依照衛生局指示，由於這次事件市府相當關注，衛生局已規畫PCR篩檢也準備快篩包，如果有做PCR，全校師生共兩千多人，應該也會需要一些時間，校方全力配合。