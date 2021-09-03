AZ+BNT打3劑 60多歲男子仍突破性感染

自美國入境台灣的60多歲男子，打完三劑疫苗仍突破性感染。（記者曾原信／攝影）

台灣 昨日新增五例新冠肺炎確診案例，一例本土、四例境外，其中一名境外移入案例，AZ混打兩劑BNT ，共施打三劑仍染疫。昨增一名死亡案例，6月27日即因新冠肺炎確診死亡，日前家屬於台北市請領慰問金才發現醫院沒通報。指揮中心指揮官陳時中昨說重話「請北市好好督導醫院是否確實即時申報」。

8月26日自美國入境的60多歲台灣籍男性（案16113）於9月1日採檢確診。他先前已接種過一劑AZ疫苗 ，並於8月初混打一劑BNT疫苗，8月底再接種第二劑BNT疫苗。雖接種第三劑未滿14天，但仍符合突破性感染的定義，指揮中心目前研判該案是在國外染疫。

同為境外移入確診個案的40多歲俄羅斯籍女性（案16114）是目前首位接種二劑俄羅斯「衛星五號」（Sputnik V）滿14天仍發生突破性感染的案例。

昨新增一例死亡案例為60多歲的男性（案9933），有慢性病史以及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。該案延遲兩個多月通報，陳時中解釋，因收治死者的醫院並未申報，導致家屬向北市請慰問金才發現，強調已請北市督導該院申報要確實。

根據指揮中心統計，自5月11日至8月31日累計公布1萬4796名確診案例，已有1萬3692人解除隔離，解隔離人數達確診人數的92.5%。