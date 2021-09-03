12至22歲優先打BNT疫苗 學者：政策錯誤

首批BNT疫苗抵台，衛福部疾管署長周志浩（右三起）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬等人親自到場迎接。（記者鄭超文／攝影）

首批BNT疫苗抵台，優先提供12至22歲青少年施打，遭台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春批評「根本是錯誤政策」，指揮中心未思考到Delta變異株，應優先打滿二劑疫苗，不該優先施打青少年族群。外國學者對於台灣 仍拚第一劑接種覆蓋率也感到憂心，警示台灣別犯了跟澳洲 一樣的錯誤。

台灣外學者紛紛針對台灣疫苗接種政策給予建言。金傳春表示，台灣疫苗數量不足，Delta變異株橫行國際，對台灣具極大威脅，現階段應先針對重症死亡的高風險族群，打滿第二劑，待台灣疫苗供貨充足後，再規畫給青少年族群施打。

金傳春：指揮中心不應淪選票中心

金傳春表示，面對Delta變異株，各國努力接種第二劑因應，且許多疫苗接種第一劑後，免疫反應會快速下降，需趁有免疫記憶時，即時施打第二劑給予刺激。

她也強調，指揮中心現在也未有足夠證據顯示，優先施打青少年族群，是降低重症死亡率或是控制疫情的關鍵，指揮中心不應淪為選票中心、政治中心。

指揮中心指揮官陳時中表示，除非疫苗馬上全到貨，否則疫苗施打機會及公平性的問題「永遠無解」。他表示，AZ與高端疫苗 已開放一到十類，莫德納開放至第九類53歲以上族群，只有青少年族群未在名單內，才會優先開放BNT給青少年施打。至於長者第二劑規畫，得視疫苗進貨速度才能規畫，現階段仍以滿足第一劑接種為主。

澳洲專家籲台灣「別犯我們一樣的錯誤」

澳洲墨爾本大學兒科教授、WHO免疫策略專家諮詢小組成員馬爾霍蘭（Kim Mulholland）昨於全球科學媒體中心舉辦的「疫苗安全與有效性」線上說明會，分析台灣疫苗接種政策，他指出，澳洲曾因自我感覺良好輕忽疫苗接種，籲台灣別犯了跟澳洲一樣的錯誤。

澳洲著重邊境管理，7月初澳洲僅7％人口完整接種二劑疫苗，Delta入侵後，新確診人數屢創新高，至今仍未受到控制。

倫敦帝國學院全球傳染病分析中心主任弗格森（Neil Ferguson）也警示，施打率低是危險的，嚴守邊境不是長久之計，應提高疫苗施打率，而施打第二劑是「緊急的」也是「必須的」。