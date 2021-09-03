黑白集／陳時中不害臊 張淑芬神救援
千呼萬喚始出來，第一批90多萬劑的BNT疫苗終於抵台。美國人都要開打第三劑加強針了，台灣人民卻苦等一年，才得見它真面目。
畫風詭不詭異？當初擋下這款評價優良疫苗的指揮官，竟親到機場迎接它。陳時中受訪時都說「不後悔」當時決定，現在恭迎它，自然無須害臊。對他而言，前倨後恭的矛盾，邏輯完全一致：擋它是順應上意，接它是順應民意。此一時彼一時，見風轉舵來接機，完全沒毛病。
更精準地說，陳時中順應的是「英」意：擋小明是為製造兩岸敵意，擋BNT更是。美中對抗下，小英總統為投白宮所好，貼了復必泰標籤的疫苗就成了「一中」陷阱，優質疫苗頓成牛鬼蛇神。
但政治始終來自於人性。800多條人命殞落，再強大的謊言都會被戳破。不是郭董神通廣大讓小英退讓，而是驚悚的死亡數突破了小英防線；否則BNT抵台時，郭董怎會湊巧隔離中？
張淑芬替郭董接機真是神救援，完美詮釋謝志偉接力政治精髓。董娘一人分飾二角，一笑泯恩仇，無縫接合蔡政府矛盾。更神奇的是，新華社高調報導「復必泰」抵台也沒人駁斥，功勞人人有分，結局皆大歡喜。受害的卻永遠是民眾，臨時加演的22歲前施打橋段，一下就激活了人民的對立與憤怒。政客弄權的天性，跟蠍子螫人沒兩樣。
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12至22歲優先打BNT疫苗 學者：政策錯誤
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