首批93.3萬劑BNT疫苗 台食藥署最快9/16驗畢
首批93.3萬劑BNT疫苗今天上午抵台，衛福部食藥署下午5時已完成數量清點與冷鏈查核，將進行後續檢驗與審查，最快於16日完成，檢驗審查合格即可核發封緘放行。
台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批BNT疫苗於今天上午7時運抵台灣。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，首批BNT疫苗數量共93萬3660劑，批號為1G042A，效期至明年1月15日。
食藥署表示，疫苗抵台後同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，必須保存於攝氏負60至負90度，核對清點作業於今天下午5時完成。
食藥署表示，已抽取588劑樣品進行疫苗異物檢查，並於負80度冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗。
食藥署指出，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續93萬3072劑封緘後，即可交由衛福部疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午截至今天下午5時，全台有336萬3225人疫苗意願登記選擇BNT疫苗。
上一則
FB留言