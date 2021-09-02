我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚宣布紐約市及周邊受災地區進入緊急狀態

美上周初領失業金人數減少 再探疫情以來新低

首批93.3萬劑BNT疫苗 台食藥署最快9/16驗畢

中央社台北2日電
首批BNT疫苗是由台積電、永齡基金會及慈濟基金會共同協助購買捐贈。圖／食藥署提供
首批BNT疫苗是由台積電、永齡基金會及慈濟基金會共同協助購買捐贈。圖／食藥署提供

首批93.3萬劑BNT疫苗今天上午抵台，衛福部食藥署下午5時已完成數量清點與冷鏈查核，將進行後續檢驗與審查，最快於16日完成，檢驗審查合格即可核發封緘放行。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批BNT疫苗於今天上午7時運抵台灣

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，首批BNT疫苗數量共93萬3660劑，批號為1G042A，效期至明年1月15日。

食藥署表示，疫苗抵台後同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，必須保存於攝氏負60至負90度，核對清點作業於今天下午5時完成。

食藥署表示，已抽取588劑樣品進行疫苗異物檢查，並於負80度冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗。

食藥署指出，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續93萬3072劑封緘後，即可交由衛福部疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午截至今天下午5時，全台有336萬3225人疫苗意願登記選擇BNT疫苗。

疫苗 BNT 台灣

上一則

打3劑仍確診 台首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

延伸閱讀

「莫德納」拼錯漏餡 芝城女持假疫苗卡到夏威夷被捕

「莫德納」拼錯漏餡 芝城女持假疫苗卡到夏威夷被捕
數據不足 政府硬推補強針 食藥局2官員辭職

數據不足 政府硬推補強針 食藥局2官員辭職
世衛：新變種病毒Mu恐抗疫苗 已在美歐出現

世衛：新變種病毒Mu恐抗疫苗 已在美歐出現
打3劑仍確診 台首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

打3劑仍確診 台首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20

超人氣

更多 >
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」