我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

台新增本土確診1例 死亡案例請領慰問金才知「沒通報」

記者謝承恩、邱宜君、許政榆／台北報導
93萬劑BNT疫苗該如何接種，指揮中心記者會說明。左起中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。)記者謝承恩／攝影)
93萬劑BNT疫苗該如何接種，指揮中心記者會說明。左起中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。)記者謝承恩／攝影)

台灣新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增死亡案例，死者是6月27日死亡，但就診醫院沒有通報，一直到家屬和台北市請領慰問金才發現，未來會請北市督導該院確實申報，目前解隔離率為92.5%

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16112)，為30多歲男性，因其他原因就醫採檢，於今日確診(Ct值37.5)。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，已匡列接觸者1名，餘疫調中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月31日累計公布14,796位確診個案中，已有13,692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，分別自美國(案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前累計2,733,767例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,716,052例排除)，其中16,006例確診，分別為1,424例境外移入，14,529例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計 837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

台灣 美國 陳時中

上一則

蔡英文提鄰國論 趙少康批：兩國論快閃族

延伸閱讀

台BNT優先施打轉彎 游盈隆批蔡政府愚蠢寡信

台BNT優先施打轉彎 游盈隆批蔡政府愚蠢寡信
BNT抵台 遭網批「攬功」 郭董：從沒花錢這麼開心

BNT抵台 遭網批「攬功」 郭董：從沒花錢這麼開心
新聞評論／忙削減郭董光環 陳時中忘了百萬莫粉？

新聞評論／忙削減郭董光環 陳時中忘了百萬莫粉？

黑白集／官員01.%接種率 說明高端好不好

黑白集／官員01.%接種率 說明高端好不好

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎