台新增本土確診1例 死亡案例請領慰問金才知「沒通報」

93萬劑BNT疫苗該如何接種，指揮中心記者會說明。左起中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。)記者謝承恩／攝影)

台灣 新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，今天新增死亡案例，死者是6月27日死亡，但就診醫院沒有通報，一直到家屬和台北市請領慰問金才發現，未來會請北市督導該院確實申報，目前解隔離率為92.5%

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16112)，為30多歲男性，因其他原因就醫採檢，於今日確診(Ct值37.5)。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，已匡列接觸者1名，餘疫調中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月31日累計公布14,796位確診個案中，已有13,692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，分別自美國 (案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前累計2,733,767例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,716,052例排除)，其中16,006例確診，分別為1,424例境外移入，14,529例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計 837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。