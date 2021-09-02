台BNT優先施打轉彎 游盈隆批蔡政府愚蠢寡信

首批BNT疫苗2日抵台，剛出社會的上班族及青壯族群仍有許多人苦等疫苗無著，專家更提醒，因應Delta病毒，打第一劑保護力並不夠。（本報資料照片）

台積電、永齡基金會、慈濟等合捐1500萬劑BNT疫苗 ，首批90多萬劑疫苗今晨到貨，指揮中心指揮官陳時中 表示，9月中旬應可讓12至17歲學生於校園集中施打，如第二批提早到貨，18至22歲可同時開打。疫苗接種政策變來變去，民怨四起。

陳時中前天下午宣布，「即將抵達的BNT疫苗除了保留給12-17歲施打外，改由18-22歲優先施打」。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，蔡政府已成朝令夕改、輕諾寡信、不負責任的政府，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌應該立即公開道歉，陳時中應承認錯誤，自請處分。

游盈隆指出，可以想見，聽到這消息的人會有多意外、多錯愕、多憤怒，尤其那滿懷期待、剛登記完成的341萬BNT國民。游並反問，這樣公平嗎？符合正義原則嗎？

游盈隆表示，這個決策是疫情指揮中心自去年1月成立以來所做最愚蠢、最粗糙、最令人氣憤、足以走上街頭抗爭的決策之一，蔡政府如此公然自毀承諾、失信於民，把人民當白癡、當猴子耍，已經是一個反覆無常、信用破產的政府；台灣人民沒亂，反而政府在製造混亂，而今而後，還有誰會相信這個朝令夕改、輕諾寡信的政府？

台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心接種計畫變得複雜且混亂，「我跟不上這個邏輯」，有時突然加開，有時改變資格，「錯過這一輪，何時再輪到自己，沒人知道。」

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳更提醒，面對Delta變異株時，「單打一劑的保護力是不足夠。」打滿兩劑都還可能出現突破性感染，只打一劑，或是沒打過疫苗者更是危險。

台大公衛專家指出，因應Delta變種病毒，英國、以色列已經開始施打第三劑疫苗，以色列在8月底更將第三劑施打年齡層開放到12歲以上，目前第三劑施打率22%。

指揮中心統計，全台完整接種兩劑的人口不到5%，第一劑覆蓋率多高，才開始打第二劑？陳時中未正面回應，只強調目前首要目標為提高第一劑覆蓋率，「打到一定程度就會開打第二劑。」

對於這兩批BNT疫苗接種對象，跳過第一到第十類公費對象，直接撥給年輕學生族群，讓不少苦等mRNA疫苗的青壯人口備感委屈，陳時中說，「這是衡平性的問題。」AZ疫苗這次開放到23歲以上，所以才讓BNT開放18至22歲，希望大家都有機會可以打。