冷眼集／疫苗政治操弄 為選票任意更動

BNT疫苗接種順序因綠營立委發聲，指揮官陳時中隨即「從善如流」，讓對蔡政府支持度滑落的大學生躍升第二優先順位。（本報資料照片）

指揮中心疫苗 政策屢次轉彎，民眾期待的BNT疫苗接種順序，可以因綠營立委發聲，指揮官陳時中 隨即「從善如流」，讓近來對蔡政府支持度滑落的大學生躍升第二優先順位。外界質疑第二類施打人數膨脹時，綠營又選擇性拋出數據、指向藍營執政縣市，疫苗的政治操弄早已凌駕科學專業。

看在專家眼中，疫苗規畫雜亂無章，「已經看不懂現在的疫苗政策了」，高層似乎可為了特定選票，提高滿意度而任意更動優先接種順位。

連台灣民意基金會董事長游盈隆都批評，BNT最新接種決策是疫情指揮中心成立以來所做最愚蠢、最粗糙、最令人氣憤、足以走上街頭抗爭的決策之一，蔡政府如此公然自毀承諾、失信於民，把人民當白癡，當猴子耍；誰會相信這個朝令夕改、輕諾寡信的政府？

從「每個國家在疫苗分配與順序訂定上，都是依照年齡層與染疫風險從高到低往下打」，變成「為了提升疫苗第一劑覆蓋率。」陳時中總有說詞，關乎老百姓的生命權，到底是該由專家委員會根據科學專業討論後決議，還是陳一人拍板定案，值得深究。

至於第二類施打對象爭議，綠營公布的造冊清單指向藍營執政縣市，有多少沒說清楚的真相？以被披露成箭靶的彰化縣為例，公布的8238人有7899人是鄰長，但別忘了當初有多少綠營民代強調鄰長在第一線奔走，而讓指揮中心同意納入，更何況每天在第一線協助防疫 的里長，與跟著蘇揆在辦公室內「開防疫會議」的「丁怡銘們」，誰才是比較危險的防疫官員？

疫情當前，把疫苗分配當成政治酬庸、利益分贓，都該被譴責，台北市長柯文哲日前酸新冠疫苗第二類施打對象一直在膨脹，怪怪的，中央千呼萬喚始拋出來的數據，卻暗指在野黨執政縣市有問題，中央別忘了，所有施打對象都事先造冊報中央同意後、才撥放疫苗，決定權在中央，選擇性爆料，難掩中央政府疫苗政策混亂之責。