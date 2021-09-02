黑白集／官員01.%接種率 說明高端好不好

高端疫苗施打，施打民眾年齡層主要以年輕人至中年為主。（本報資料照片）

開放BNT 疫苗預約後，周一高端疫苗 的接種人數驟減，只剩742人。所謂「嘴巴會說謊，身體卻很誠實」，這點，高端印證無誤：身體是誠實的。

比這更有趣的數字是，疫苗施打順序列為「第二類」的政府防疫人員，27萬人中僅330人施打了高端。換算成百分比，約為0.1%。蔡政府不斷鼓吹高端疫苗的好，但政府防疫人員卻避之如蛇蠍；由此，高端疫苗再度印證身體的誠實。

把高端疫苗鑲上「台灣價值」的光環，當然是有效的，60多萬人獻出了他們的手臂。即使先前出現數例猝死個案，許多人仍勇敢接種，因為他們別無選擇。真正具破壞效果的，是郭台銘和台積電合力促成貼有「復必泰」標籤的BNT提前來台；兩相比較，高端的競爭力當即不敵。

但可議的是，政府官員把他們自己不想打的疫苗說得那麼高貴，難道只是看準青壯世代可欺？經濟部在鼓勵國營事業員工前往監獄協助監督五倍券之分裝時，甚至以可施打「非高端疫苗」作為誘餌。坦白至此，夫復何言！

2日首批BNT疫苗抵台，陳時中 親往接機，這當然是必要的邀功秀。至於還在隔離中的郭董，民眾會記得他的善心與努力，這就夠了。謝志偉責怪郭董搶了政府的功勞，他可能不知道，陳時中才是最後一棒的收割高手。