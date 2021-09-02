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BNT「接力賽」 綠急搶功？藍：政府是障礙賽中的障礙

台灣新聞組／綜合2日電
國民黨主席江啓臣。（記者余承翰／攝影）
國民黨主席江啓臣。（記者余承翰／攝影）

民眾引頸期盼的BNT疫苗首波抵台，如今政府急搶功，駐德代表謝志偉稱，郭台銘僅是400公尺接力賽中最後一棒，前三棒是民進黨政府也有功。國民黨主席江啟臣昨批評，跑道上看到政府是障礙賽中的障礙。

民眾黨立委張其祿表示，「採購疫苗本是政府職責，不該跟民間計較誰功勞大，而是應心存感謝」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘緩頰，爭取疫苗過程既是接力賽也是馬拉松，政府民間共同完成，尤其5月時他跟郭台銘聯繫處理疫苗事宜，感謝這中間處理的所有人，希望不要爭功諉過，趕快取得疫苗趕快打。

蔡英文總統昨在民進黨中常會表示，全國已超過1000萬人至少接種過一劑疫苗，未來會繼續衝高接種率，增加社會的整體防護力。

行政院長蘇貞昌今在臉書宣布，由台積電、鴻海永齡與慈濟三民間單位共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，第一批共93萬劑，今早7點已抵台。他表示，非常感謝三個捐贈單位的慷慨捐贈。

蘇貞昌並表示，政府自購、友邦與民間捐贈的疫苗陸續到貨，可以提供更多人施打。但許多疫苗覆蓋率高的國家，紛紛遭受變種病毒侵襲，他再次提醒民眾，配合政府指引做好防疫，注意個人衛生。

3大疫苗7日副作用
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疫苗 民進黨 郭台銘

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