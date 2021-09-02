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新聞評論／忙削減郭董光環 陳時中忘了百萬莫粉？

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首批BNT疫苗到貨，陳時中到機場親自接機。（記者楊雅棠／攝影）
首批BNT疫苗到貨，陳時中到機場親自接機。（記者楊雅棠／攝影）

BNT疫苗可以說是來台波折最多的進口疫苗，卻也是民眾最期待的國外疫苗，即使首批BNT疫苗抵台，後續還有七、八百萬劑疫苗會陸續到貨，但並不保證台灣明年也可以順利採購。因為，如果蔡政府不走郭董模式，明年依舊繞不過上海復星的代理權；陳時中起個大早趕到機場親迎，也不代表他不會重燃「復必泰」的心結，陳時中親自接機，除了收割，真的看不出有什麼實質意義。

陳時中親迎BNT疫苗的舉動，看似突兀，其實也是有經過一番鋪陳。蔡政府很清楚，這批疫苗最大的勞心勞力者是郭董，如何削減郭董的光環，則是BNT疫苗抵台前的最重要工程，但要找誰來操刀？不在台灣的駐德國代表謝志偉成了不二人選。

謝志偉在臉書把BNT疫苗提早抵台說成是400公尺的接力賽，質疑把功勞只歸第四棒（郭董），前面三棒都是空氣的說法不公平。謝志偉的說法大大鼓舞綠營，也風光地把陳時中送上機場親迎BNT的第一線，臉上沒有絲毫愧色。

而陳時中及蘇貞昌也沒閒著，當郭董再釋出明年爭取保留3000萬劑BNT疫苗份額的訊息，蘇貞昌、陳時中先後以「已採購2000萬劑莫德納疫苗」的說法給郭董軟釘子碰，司馬昭之心，路人皆知，兩人最大的考量無非是不想讓再加大郭董的光環而已，未料引來社會觀感不佳，才接著又說「外界不必扭曲」、「數量稍微多了」、「疫苗不是放著不會壞等」自我解套。

其實，民眾最關心的是BNT疫苗到底會不會來，光環在蔡政府大官們或郭董的頭上，民眾有眼睛看，心中自有一把尺，不是駐德代表在臉書寫了什麼，或是閣揆、指揮官搬出特大號的軟釘子，就能改變了人民的看法。

在BNT抵達國門陳時中趕到機場親迎之際，不如好好檢視疫苗施打的公平性及合理性，第一批BNT疫苗施打對象從青少年擴大到大學生，也許陳時中不再感覺痛苦了，但第二類施打名單持續膨脹，遊戲規則改來改去，什麼疫苗都先打，就是輪不到也能接受BNT的數百萬莫粉，蔡政府還要他們等多久？難道陳時中就不會為他們感到痛苦？   

疫苗 BNT 陳時中

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