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台本土確診1例 另確認首例機師「突破性」染疫

記者謝承恩／台北報導
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增6例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增1例本土住北市，是解隔離前採檢確診，確診前沒有與人接觸，也沒有匡列接觸者，相當單純。目前解隔離率為92.6%

日前一名長榮航空機師，案16066因打過兩劑疫苗且滿14天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心指揮官陳時中今天公布其基因定序為Delta變異株，因此將從9月15日零時起加強機組員的返台檢疫規定。

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16110)，為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於今日確診(Ct值24)。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9686)，為60多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月30日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，當日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，8月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月30日累計公布14792位確診個案中，已有13692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自阿拉伯聯合大公國(案16106、案16107)、奈及利亞(案16108)、尼加拉瓜(案16109)、美國(案16111)入境，入境日介於7月2日至8月30日。

指揮中心統計，截至目前台累計2707449例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2690627例排除)，其中16001例確診，分別為1420例境外移入(原1例本土病例案16087，其8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入)，14528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計累計836例COVID-19死亡病例，其中826例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市316例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

美國 陳時中 疫情

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