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疫情反撲 官員估：今年國旅慘逾去年

記者楊文琪／台北1日電
今年疫情更甚於去年，台灣人大幅減少出遊次數，交通部官員推估，今年國旅旅次和消費額都將比去年更慘。(本報資料照片)
今年疫情更甚於去年，台灣人大幅減少出遊次數，交通部官員推估，今年國旅旅次和消費額都將比去年更慘。(本報資料照片)

去年新冠肺炎疫情重創觀光相關產業，即使第3季出現國旅大爆發，仍創下七年來國旅旅次最少的紀錄，而今年的疫情狀況更甚於去年，且4月有台鐵太魯閣事故、5月初有諾富特飯店群聚感染事件，更有影響全台的5月中本土疫情大爆發及多重管制，讓民眾大幅減少出遊次數，交通部官員推估，今年國旅旅次和消費額都將比去年更慘。

官員指出，新冠肺炎疫情雖在去年1月底爆發，但很多人的旅遊行程、機票和飯店都已預訂好，所以在疫情尚未擴散時，仍有不少人依原計畫出遊，直到2月下旬國際疫情狂燒，有境外感染案例發生，國旅旅次才開始減少，所以去年第1季整體國旅的情況還不算太差。當然第2季是疫情較緊張的期間，出遊狀況不佳，可是第3季在多種優惠補助的推波助瀾下，出現國旅大爆發，國旅旅次有成長，第4季回歸旅遊淡季，旅次又較上年負成長。

而今年的情況較去年更為不利，因為國際疫情反反覆覆，沒有緩和跡象，第1季除了農曆春節連假期間有明顯的出遊人潮外，其他例假日出遊的狀況並不熱絡，而一向是民眾喜愛旅遊的花東，在4月太魯閣號事故發生後，讓不少旅客暫時停止前往花東。

官員表示，5月初發生諾富特飯店群聚感染事件後，國內疫情愈來愈嚴峻，國旅的情況很明顯變差，5月中旬本土疫情大爆發，指揮中心祭出多項嚴格人流管制，兩個半月的三級警戒，國旅完全停擺，雖然7月底降為二級，但仍有相當多的管制措施，直到8月底疫情漸趨緩和，管制措施才逐漸放寬，但原本是旅遊旺季的暑假完全做不了生意，前三季國旅狀況比去年同期差非常多。

至於第4季，官員認為，行政院規畫的五倍券10月要推出，交通部的數位國旅券，其他部會的農遊券、動茲券等，也會跟著出籠，甚至不少地方政府也要加碼，要一起大力振興國旅、刺激國內經濟，但三個月的時間很難補回前三季的衰退數字，尤其很多人在三級警戒期間是完全沒有收入的，就算領到五倍券，會否願意用於出遊消費，頗值得觀察，但目前依此推估，今年的國旅旅次和消費金額將會比去年更慘。

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