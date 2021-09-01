新聞評論／陳時中鬆口可以混打 但疫苗在哪？

陳時中表示，指揮中心專家小組認為AZ和BNT混打方向是可行的，將視疫苗進貨量，決定提供混打的日期。 (記者謝承恩／攝影)

任何稍有自尊的官員，都不會在犯了那麼多錯誤之後仍然大言不慚，也不會面對數百條人命損失仍一派泰然毫無愧色。但蔡總統、閣揆蘇貞昌和指揮官陳時中不同，他們都可以把決策責任和道德良心切割得清清楚楚，不讓愧疚沾染自己的心。因此，當陳時中宣稱AZ和BNT 混打「可行」時，大家都知道這個承諾其實是空的，因為混打的政策還未出爐，也不知道疫苗 在哪裡。

當許多國家都開始計畫施打加強型的「第3劑」，台灣 打完兩劑的人口只有3.7%，而第一劑的覆蓋率僅超過四成。儘管郭台銘、台積電合購的首批185萬劑BNT疫苗陸續抵台，但依指揮中心規畫，主要是供12到17歲的140萬青少年造冊施打。至於上網預約BNT的18歲以上年輕人多達300多萬，八成以上的人恐將落空，還要再等下一批。簡單地說，進來的BNT供年輕人接種第一劑都不夠，哪有多餘的量可供混打AZ？

但陳時中並不在乎再一次「練肖話」。防疫指揮官的權柄，已經大到「喊水會結凍」的地步，空頭支票都可以自行回收，又豈怕跳票？這幾天，郭台銘好意稱已請BNT明年預留3000萬劑給台灣，蔡政府上下卻冷眼以對；陳時中則稱明年已訂購2000萬劑莫德納，「量已經夠了」。言下之意，郭董再訂BNT毫無必要，政府敬謝不敏。

「疫苗已經夠了」的台詞，人們從去年以來就聽過不知多少回，但有哪次是真的夠了？蔡政府訂購的1000萬劑AZ，迄今只來了26%，比日本捐贈的量還少；訂購的500萬劑莫德納，只來了29%，比美國捐贈的還少；向COVAX採購的476萬劑AZ，只到貨13%。正因各疫苗廠交貨均延宕，導致台灣疫苗施打進度落在全球末段班，5月的本土疫情因而導致800多人死亡。人民對此的驚恐和怨怒，乃至人命損傷的悲痛，蔡政府好像沒有學到任何教訓。因此，目前疫情不過稍稍緩和，各級官員馬上驕態復現，彷彿手中疫苗已可用到地老天荒。

台灣的疫苗問題，除了採購數量及到貨數量不足外，更大的問題是缺乏整體規畫及不知應變，陷在「走一步算一步」的泥沼。這從目前的幾個現象已經看得很清楚：第一，要打的人打不到，這包括仍打不到第一劑的青壯族群，和不知何時才能打到第二劑的長者，均在漫長苦待；第二，政府採取集體化無差別接種，對於不同體質或有特殊疾病禁忌者卻無任何提醒，從而造成不少猝死案例，這已近乎「不教而殺」；第三，政府先前宣布嚴禁疫苗「混打」，如今又改口稱可以混打，對民眾認知造成困擾。事實上，不同技術層次的疫苗在施打順序上有嚴格要求，目的在於須能提升免疫效果；但陳時中對此一直含糊其詞，除糊弄百姓，也會造成誤導。

依照國際間既有的混打研究，AZ和BNT的混打並非隨意為之，而是先打過腺病毒疫苗的AZ，再打mRNA疫苗的BNT，才能擴大免疫效能。對於同是mRNA疫苗的莫德納之混打，應該也是這樣的順序，但陳時中支吾其詞。問題在，台灣各種疫苗有一搭沒一搭的到貨，指揮中心只能將就推銷手中的疫苗，哪有餘裕奢談施打策略？所謂超前部署，不過是一句超前謊言罷了。

請問蔡總統：你覺得台灣疫苗已經夠了嗎？如果夠，你覺得台灣的疫苗接種何時能達到足夠安全的六、七成覆蓋率，以便國家早日解封？如果不夠，你的閣揆和防疫指揮官卻悍然拒絕進行疫苗的補充採購和部署，你不該把他們換掉嗎？