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第二類官僅0.32%打高端 藍酸綠：身體很老實

記者周志豪、謝承恩╱台北1日電
副總統賴清德（左）8月31日在台大醫學院體育館接種高端疫苗，展現對國產疫苗的支持。(記者林澔一／攝影)
副總統賴清德（左）8月31日在台大醫學院體育館接種高端疫苗，展現對國產疫苗的支持。(記者林澔一／攝影)

民進黨政府力推高端疫苗，但至昨天為止，官方指標的第二類中央及地方政府防疫人員僅904人第一劑施打高端，施打率僅0.32%，對比綠營支持者充斥的其他類高端施打率達13.36%，藍營質疑民進黨政府，「嘴上打高端、身體很老實」。

據衛福部統計，至昨天上午10時為止，在AZ、莫德納與高端3疫苗選項中，民眾第一劑選擇高端比率僅6.47%；第二類中央與地方政府防疫人員選擇施打率更只0.32%，在11項疫苗施打分類中，僅略高於孕婦的0.03%與醫事人員的0.31%。

然而，其他類民眾中，因響應民進黨政府號召或配合政府政策，選擇第一劑施打高端的比率卻有13.36%，民進黨政府官員「以身作則」比率，顯然不如支持者。

醫師林靜儀解釋，4月中起至本土疫情爆發後，全台開放第一至第三類優先接種疫苗，「那時候是打得到高端」？地方疫苗施打對象由各地方政府規畫，目前第二類僅剩1萬2000多人仍未打疫苗，尊重選擇。

國民黨文傳會副主委鄭照新回擊，之前沒高端，「你想打你可以等啊」，像他想打BNT或莫德納疫苗，還不是等到昨天；第二類政府官員僅0.32%第一劑選高端施打，就是民進黨政府鼓勵打高端具體表現，根本是「嘴上打高端、身體很老實」。

中國時報報導，鄭照新的貼文引發網友討論，紛紛在底下留言表示「打不完的第二類，為什麼第二類不搶高端？」、「支持第二類優先施打高端」、「不打高端，是不是台灣價值不足？」、「BNT要來了，這群人怎麼可能會去選高端」、「政府人員自己都不打還敢丟給民眾打，還有良心嗎？」

本報系聯合報報導，台灣昨日新增3例本土確診案例、1例境外移入、1例死亡個案。發言人莊人祥表示，疫苗不良接種後死亡解剖個案新增7人，分別為接種2例AZ疫苗、2例莫德納疫苗及3例高端疫苗。接種高端後死因包含2例主動脈剝離（桃園陸姓作家及基隆女性），另1例為冠狀動脈硬化心臟病合併心肌梗塞。2例接種AZ疫苗後死因為氣管咽塞、支氣管肺炎，接種莫德納後死因為心肌病變及主動脈剝離。

台中市一位邱姓女子27日接種高端疫苗後，疑似出現不良反應，目前是台中市第五例疑似...
台中市一位邱姓女子27日接種高端疫苗後，疑似出現不良反應，目前是台中市第五例疑似因施打高端不適的案例。(本報資料照片)

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