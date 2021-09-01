新聞幕後／郭董搶疫苗 精算供貨順不順

鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

永齡／鴻海、台積電和慈濟捐贈的第一批BNT疫苗 ，確定9月1日晚抵台，預計有90萬餘劑；下周將有另批約90多萬劑運抵。相關人士透露，這次能及早搶到疫苗，郭台銘 用上許多商場技巧，「到第一線催貨」只是其中之一；包括近來主張在購買3000萬劑BNT，都曾經過縝密的計算和評估整個生產鏈能力，才做此一建議。

這架編號CV-7962、隸屬「盧森堡國際貨運航空公司（簡稱盧航）」貨機，預計當地時間8月31日晚上9時15分（台灣時間9月1日凌晨3時15分），從盧森堡的芬德爾國際機場起飛，途經亞塞拜然首都巴庫後，表訂1日晚9時30分降落桃園國際機場，飛行時間約18小時15分鐘。相關人士表示，這班貨機過去常延遲，抵達桃園機場時間，也可能是9月1日深夜或者9月2日的凌晨時分。

郭台銘剛從歐洲返台防疫隔離中，疫苗抵台，郭確定無法前往親迎；相關人士表示，購買BNT案「任務尚未完成」，「接疫苗」的象徵意義大於實質，抓緊時間把後面的疫苗催來比較重要。

近日郭台銘提出「疫苗不斷鏈，明年還需要再買3000萬劑BNT」建議，雖遭到行政院蘇貞昌等人冷言以對，但此建議是經過縝密計算。知情人士表示，AZ、莫德納後續供貨不順，加上疫苗混打已是趨勢，打AZ和莫德納的民眾，如果等不到第二劑，可能得靠混打湊滿第二劑，在此情況下，光其他廠牌的第二劑需求，已超過1600萬劑；如再加上要讓疫苗覆概率達到七成以上，目前還有400萬人沒有疫苗可用，以2劑計算，需要800萬劑。3000萬劑的需求量並不誇張，因BNT疫苗是目前能夠最穩定供應的疫苗。