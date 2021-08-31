美返台確診跑6縣市 匡列129人全採陰

台北市昨天本土+0，不過前天新增的2例本土確診中，自美返台的案16087因曾跑遍6縣市、足跡眾多，北市府截至30日晚間8點，已匡列接觸者129人、居隔10人、自我健康監測119人，人數陸續增加中，截至昨晚採檢結果出來的均陰性；另一確診者案16077足跡則較單純，匡列相關接觸者20人，包含居家隔離4人、自主健康監測16人，居隔全數PCR採檢均陰性。

台北市長柯文哲 昨天表示，案16087曾於今年5月及6月，在美打過2劑BNT仍確診，他不認為是北市本土第一例「突破性感染」，因為打疫苗 不代表不會染疫，常有人感染採檢「時陰時陽」，因此該案應該是「確診打疫苗後，出現PCR的殘陽」。

另外，外界也質疑，北市府公布該案足跡過慢？有的還是店家先公告才知。北市副市長黃珊珊表示，台北市公布足跡原則，包括隱私 場所不公開；大眾運輸「原則公開」，若引恐慌則是例外不公開；有實聯制不公開；沒有實聯制「考慮公開」，但要斟酌風險，是否在可傳染期，才有公開必要。

疾病管制科長張惠美表示，北市公布確診者足跡目的，是為讓不特地對象，若足跡與確診者重疊可提高警覺，因大眾運輸若以投現方式搭乘，不易掌握特地對象，部分開放場所如大型百貨公司及量販店，因活動人多，可能少數人沒實聯制，會公布足跡。