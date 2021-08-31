台大開第一槍 喊話中央：開放大學生造冊打疫苗

開學日即將到來，台北市衛生局對轄內307間公立學校環境消毒。（記者許正宏／攝影）

大專校院開學在即，師生都非公費疫苗 優先施打對象。陽明交大、清大陸續宣布贈校內生快篩試劑，他校眼紅指「防疫 還分貧富？」籲政府統一補助。台灣 大學昨晚間特地發新聞稿表示，將提供1萬個快篩試劑給新生和住宿生，但快篩非長遠之計，讓大專生造冊打疫苗，才是真正的安心就學方案。

綜合媒體報導，BNT疫苗即將抵台，相較於12至18歲的國高中生，將會安排優先接種，18至20歲的大學生族群卻陷入沒疫苗可打的窘境，淪為「疫苗孤兒」世代。不少朝野立委同聲呼籲，將大學生納入優先接種名單，中央防疫指揮官陳時中則回應：「沒有讀大學的人怎麼辦？」其他年輕人在社會工作，也是生產力的一環，這種安排會讓他們沒機會先接種疫苗。

台灣大學昨開第一槍，發聲明稿向政府喊話，應開放大專學生造冊施打疫苗。台大表示，自從疫情升溫，校內每周定時召開校內防疫會議，確認防疫政策及作為。在現階段，校方除鼓勵學生從各層面積極落實防疫規範外，也呼籲政府考量大專校園防疫根本是讓青年學子受疫苗保護，開放大專學生造冊施打，才是真正的安心就學方案。

台大指出，在此之前，校方經多方籌備，有校友熱心捐贈一萬劑的快篩試劑，提供給大學部新生及校內住宿學生，作為需要時先行自我檢測的安心物資，讓全校師生都能安心迎向新的學年。

校方說，目前所提供的免費快篩試劑，可依學生自行評估所處的風險狀況，或有疑似症狀時提取使用。一旦自我檢測出現陽性，校方也會依循防疫準則，進行進一步協助與安置。未來若有需求，校方也已規畫購置額外的快篩試劑應對。希望在疫苗為本、篩檢以輔的多重防疫網絡支撐下共同抗疫。