疫苗接種不及6成 9/6後維持二級警戒、考慮小範圍鬆綁

二級警戒後，超商也開放內用，不少民眾躲進超商吹冷氣消暑，雖然疫情趨向穩定，但蔡英文總統與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都提醒，加零不代表已經清零，民眾出門放鬆時，還是應隨時注意防疫。（記者胡經周／攝影）

台灣昨新增三例新冠肺炎本土個案、五例境外移入個案，無新增死亡，疫情趨穩，指揮官陳時中 表示，9月6日後仍繼續維持二級警戒，因為疫苗施打率還未達六成以上，「目前沒有大幅度改變」，只考慮小範圍鬆綁，例如開放游泳、打球等運動場所的淋浴室等。

新北市三峽家庭群聚，已十人確診，包括三名學童，由於成員Ct值高，均超過30，指揮中心研判為感染已有的「舊案」；新北市長侯友宜建議，降低現行校園防疫 標準，不必兩人以上確診就全校停課。對此，陳時中說，「學校停課標準不會改」，因為Ct值高，在第一時間無法判定是感染初期或舊案，如果沒有立即停課，變成群聚就來不及了。

近來傳出曾在美國完整接種疫苗的本土個案、機師於入境後出現「突破性感染」，且病毒量不低，前者（案16087）回台後足跡甚廣，造訪台北及其他五縣市，引起不少恐慌。外界關切確診者基因定序是否為Delta病毒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，結果出爐，就會公布。

因應指揮中心宣布疫情二級警戒延長至9月6日，交通部表示，以現行防疫管理措施，再進一步鬆綁及調整，台鐵 觀光列車有條件開放飲食，台鐵高鐵對號列車限制發售座位數從七成調為八成；車站非付費區，於維持適當的社交距離狀況之下，可開放飲食。

此外，國家風景區也可潛水、游泳、衝浪，但需在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下進行，因地制宜配合地方政府調整防疫措施。

觀光遊樂業方面，滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施為有條件開放，使用設施結束後，應立即上岸戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段清消。