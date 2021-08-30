陳時中鬆口 AZ、BNT可混打 首批BNT最快1日抵台

新北市板橋區江翠國小在各班級教室設置防疫隔板。記者侯永全／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘 29日晚間在臉書公布，除今年採購的疫苗 外，「已向BNT 表達明年為台灣保留3千萬劑額度」，呼籲政府疫苗供應不斷鏈，「有備無患」勝於「量出為入」。對此，行政院長蘇貞昌30日早視察指揮中心時僅簡單回應，「感謝台積電、鴻海永齡和慈濟熱心捐贈疫苗，也感謝郭董善意提醒。」未鬆口是否接受郭台銘所提的3千萬劑疫苗。

陳時中：視進貨量決定混打日期

指揮官陳時中表示，之前已訂購莫德納2千萬劑，應已足夠供民眾接種第3劑，「我們的量是夠的，但不排除買的比所需更多，也一直都在談。」疫情一直在變，目前希望買更多一點，並採購不同廠牌，以分散風險。

據了解，台積電、永齡、慈濟購捐的德國原廠BNT疫苗，若航班安排順利，第一批疫苗預計31日啟運，最快9月1日傍晚到深夜抵達台灣。在鴻海創辦人郭台銘及台積電、慈濟三方共同努力下，9月初進貨的BNT疫苗總數約為185萬劑，分兩批運抵，每批數量約90幾萬劑。

郭台銘也於臉書透露，BNT疫苗廠商承諾今年底之前到貨數量為800至900萬劑。陳時中表示，指揮中心專家小組認為AZ和BNT混打方向是可行的，將視疫苗進貨量，決定提供混打的日期。

郭台銘善意提醒 蘇揆表示感謝

蘇貞昌30日一早至指揮中心視察時表示，新北三峽家庭群聚事件共10人染疫，這些個案雖不具傳染力，但突然升高的病例數，警惕民眾一點都不能大意。蘇揆說法被解讀為給郭軟釘子。行政院發言人羅秉成補充表示，蘇揆的談話很清楚，是對郭台銘的善意提醒表示感謝，政府會加以注意的意思。

羅秉成說，蘇揆也表示「只要防疫有需要，都會超前部署，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗等」，是在說明政府已經為明後年疫苗的施打做準備；至於其他疫苗也會視需求，由指揮中心依據專業繼續向外購買，並無任何排斥特定疫苗的意思。

蘇貞昌在擴大防疫會議中指出，目前抵台的疫苗已達1,100多萬劑，比他今年2月赴立法院報告時說「8月底到貨1千萬劑」還多；疫苗施打涵蓋率也已超過42%，這是很難得的成績。

柯文哲：有5千萬劑 北市就不用買

對於若明年政府採購2千萬劑莫德納、加上郭董的3千萬劑BNT，北市府是否還要自購疫苗？台北市長柯文哲說，疫苗不是買，是要買到。「廢話，如果你們買5千萬劑進台灣，台北市當然不用買。」