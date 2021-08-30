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黑白集╱BNT桃李不言 蔡政府要學學

黑白集
中央流行疫情中心開放BNT疫苗接種意願登記，三小時即湧入197萬人。(記者劉學聖／攝影)
中央流行疫情中心開放BNT疫苗接種意願登記，三小時即湧入197萬人。(記者劉學聖／攝影)

BNT疫苗未演先轟動，首日開放登記三小時，即湧入197萬人。不像高端，雖有蔡政府的力挺宣傳，連續開放幾波也不過60萬人登記，還有一成多最後未赴約。

「桃李不言，下自成蹊」，正是如此。桃樹李樹不會說話，僅憑著花香和果實，就能吸引人來。BNT被政府卡了又卡，醜化又醜化，現在終於帶著「復必泰」的汙名標籤要登台了，年輕人對它的喜愛絲毫不減。至於高端，則是政府吹了又吹，放水又放水，終究抹不掉「瑕疵品」印象。

蔡政府是歷來最崇拜宣傳的政權，它最精於挑選新聞發布時機，發最多的哏圖和臉書，養最多的網軍側翼，外包最多的大內宣案件。它以為發動文宣洗腦，即可改變民眾認知，塑造「政府英明」的形象。但它的操作手法漸漸因無信而失靈，民眾已看穿：政府宣傳揮霍的是人民血汗錢，滿足的只是他們的自大欲。

五倍券的發放，是另一種政客狂妄現形記。閣揆蘇貞昌撒了1000多億元，然後各部會又巧立名目發行藝FUN券、動滋券、客庄券、農遊券再撒一波幣，毫不手軟。更荒謬的是，政府竟以「打國外疫苗」為誘餌，要求國營事業員工前往監獄協助監督受刑人分裝五倍券。蘇揆拒發現金，就是覺得台灣有這些近乎無償的人力可以剝削嗎？

虛浮成癮的政府，以桃李為師吧！

疫苗 台灣 監獄

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