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要BNT明年為台保留3000萬劑 郭台銘：獲得不錯的回應

記者劉宛琳、蕭羽耘／台北30日電
鴻海創辦人郭台銘向BNT公司表達優先處理台方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘向BNT公司表達優先處理台方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘赴歐洲「催貨」成功，中央流行疫情指揮中心上周證實月底將到貨一批BNT疫苗。郭台銘昨晚表示，他已向BNT公司表達優先處理台方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應，盼政府能「有備無患」勝於「量出為入」，讓疫苗供應不斷鏈。

郭台銘表示，隔離期間看到BNT預約三小時內近200萬人、三峽家庭群聚感染10人、機師打了兩劑AZ仍遭突破感染、18到29歲年輕人及大學生成疫苗孤兒，讓他覺得肩上的責任更加重大；很高興在大家的合作下搶到這批疫苗，希望9月初能分兩批到達。對他來說，有沒有「復必泰」的字樣都不重要。

郭台銘進一步表示，希望至少到11月都能以每周大約七、八十萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應周周不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫，BNT到貨過程也許會受品質檢驗流程、歐盟出口審批、運輸排程等影響，但他一定盡全力達成目標。

郭台銘指出，今年已被承諾到貨數約800到900萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每周到貨的數量希望再提升。

他說，國際間至少都要在六到八個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計畫性施打，減少民怨。

郭台銘最後說，在這場全球搶疫苗大戰中，他不過只是一個為了台灣站在最前線的老兵，所做所為只希望有足夠的疫苗盡快到台灣，讓大家能夠免於疫情的恐懼，「余願足矣，天佑台灣」。

近200萬劑BNT疫苗尚未抵台，卻已衝台灣疫苗接種現況，開放登記後27個小時，累計近300萬人勾選BNT，除了讓第六輪高端疫苗接種率持續下探，第七輪AZ疫苗預約情形也不如預期，甚至高達107萬名單選「莫迷」跳船，「非莫不打」族群僅剩92萬。

高端疫苗 台灣 郭台銘

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