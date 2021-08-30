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難抗Delta 陳時中仍堅持普打第一劑

記者蕭羽耘、李承穎／台北30日電
疫情指揮中心指揮官陳時中堅持目標還是「廣泛施打第一劑」，原因為打一劑效果有限，而尚未接種第一劑疫苗的人保護力更低。(記者楊雅棠／攝影)
疫情指揮中心指揮官陳時中堅持目標還是「廣泛施打第一劑」，原因為打一劑效果有限，而尚未接種第一劑疫苗的人保護力更低。(記者楊雅棠／攝影)

台灣疫苗短缺，八、九百萬人打了第一劑，苦等第二劑，台大兒童醫院院長黃立民認為，對抗Delta僅接種一劑，「有打和沒打差不多」，必須要提高第二劑施打；對此，疫情指揮中心指揮官陳時中仍堅持目標還是「廣泛施打第一劑」，原因為打一劑效果有限，而尚未接種第一劑疫苗的人保護力更低。

BNT疫苗即將抵台，因應開學，指揮中心將12至17歲的學生列入首波優先施打名單，積極造冊；目前第六輪接種高端疫苗，只要年滿20歲，都打得到，如此一來，18、19歲者淪為「疫苗孤兒」。

而繼民進黨「英系」立委前天發出聯合聲明，主張應讓18歲到20歲的年輕人同步納入預約接種疫苗，以免淪為疫苗孤兒之後，「正國會」立委昨也發聯合聲明，要求讓大學生、研究生盡量在9月開學前可以打到疫苗。

正國會立委陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳、蔡適應昨天發出聯合聲明指出，陸續接到許多學生、家長的陳情，大學生、研究生開學在即，他們是學生族群中跨縣市移動的比例最高、活動力最強的，但依照目前指揮中心的疫苗安排，一個政策由上而下，一個專案由下而上，大學生及研究生就成了被擠壓的一群，也導致讓他們感受到強烈的剝奪感。

不過，陳時中昨於記者會並未鬆口，僅表示，第一波BNT接種對象為12至17歲的在學學生，至於18、19歲者，原先沒有疫苗可打，各家疫苗適應症均未納入這個年齡層。

陳時中說，「指揮中心對於年輕人接種疫苗，會非常謹慎以對，希望有好的辦法能讓年輕朋友及早打到。」至於學生以外的年輕對象施打計畫，目前還在討論中。

陳時中指出，針對學生施打當然有好處，但沒有讀大學的人怎麼辦？不少民眾未讀大學，人已在社會工作，成為生產業重要一環，截至目前為止，仍無機會接種。

高端疫苗 陳時中 台灣

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