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高端資訊揭露不全 學者批讓接種者承擔風險

台灣新聞組／台北30日電
高端疫苗進行臨床試驗時，排除19種對象，但衛福部卻僅公告排除懷孕婦女等兩項，學者怒批讓接種者承擔風險 。（本報資料照片）
高端疫苗進行臨床試驗時，排除19種對象，但衛福部卻僅公告排除懷孕婦女等兩項，學者怒批讓接種者承擔風險 。（本報資料照片）

高端疫苗開打一周，已接種55萬餘人，有六位在接種後死亡，雖然死因待確認，但有學者投訴指出，依據高端給予受試者的中文同意書，高端進行臨床試驗時，排除19種對象，但衛福部卻僅公告排除懷孕婦女等兩項，學者認為未明確告知民眾就開打，當不負責任。至於高端整體接種率逐日下降，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，因為有不良事件的心理影響。

據台北中國時報報導，高端在美國政府的全球臨床試驗資料庫（clinicaltrials.gov）上，以英文載明受試者排除條件有19項，包括台灣B肝帶原、C肝帶原、慢性腎臟病及癌症療程病患等，因此高端疫苗的臨床試驗並沒有這19種對象的安全性與有效性數據。但衛福部委託審查的醫藥品查驗中心（CDE）公告高端二期試驗中文資料，卻僅列出未接受兩種對象做試驗，即懷孕或哺乳中，或計畫在施打第二劑試驗疫苗後30天內懷孕者；與該試驗執行機構、委託者或受託研究機構員工，未提及另外17項。該學者氣憤地指出，「敢隱瞞國人，不敢隱瞞外國人。」

報導指出，該學者表示，台灣光是B肝帶原、C肝帶原、慢性腎臟病就上百萬人，但食藥署竟敢把「第九類」高風險病患列為高端第一輪施打對象。

上百萬民眾登記打高端，該學者認為，已發生罹癌者在打高端疫苗後過世，他們全在不知情下接種高端，衛福部完全違反民眾的「知情同意」權利，極不負責任。

報導說，前國健署長邱淑媞表示，政府未完全揭露高端疫苗二期臨床試驗的19類對象，就是揭露不實，這部分的責任將會很重大，而高端並非國營企業，其責任與政府綁在一起，未來相關接種責任恐怕難以釐清。

本報系聯合報報導，陳時中29日也公布高端整體接種率，從開打第一天起算分別是，92.8%、90.2%、87.1%、82.6%、81.5%。他說，接種率緩步下降中，因為有不良事件的心理影響，其他廠牌進來也影響到施打率。

BNT疫苗28日開放意願登記，新北板橋「張博揚小兒科診所」表示，從27日BNT及第七輪AZ疫苗消息出來後，診所28日下午後的高端報到率就只剩四成。他還擔心，既然有民眾會爽約高端，那同樣也會跳過第七輪的AZ。

另外，有網友認為疫苗應該都給成年人打，集體承擔接種的風險來形成群體保護力，以保護孩童。張博揚小兒科診所回應，以目前狀況來看，打疫苗只能讓自己免於重症及死亡，大概無法形成群體免疫保護沒打疫苗的族群；其他網友也認為，以色列、英國及美國的例子都告訴大家，群體免疫還是有防疫上的侷限。

高端疫苗 台灣 美國

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