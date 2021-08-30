境外增4人突破感染 首見打3劑陸製疫苗確診

台灣本土疫情速報（截至2021年8月29日晚間8時） 製表／醫藥組

國際疫情嚴峻，新冠病毒變異株肆虐。台灣 昨天新增十例境外移入，其中有四人是完整接種兩劑疫苗 仍染疫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其中一名50多歲女性，在4、5、8月，接種中國 大陸製的「智飛疫苗」，為重組蛋白型，六個月內要接種三劑，該女因接種三劑到發病已經超過14天，符合突破感染定義。

其餘三者，有一名40歲男性自柬埔寨返台，是在4月接種兩劑科興疫苗；30幾歲女性則是美返台，在4月打嬌生，最後一位是30幾歲男性在5、6月，接種印度製的Covaxin。

昨日新增十例境外移入個案，為七例男性、三例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國（案16071）、柬埔寨（案16074、16075）、美國（案16076）、緬甸（案16088、16089、16090、16091）、巴基斯坦（案16092），及越南（案16093）入境，入境日介於8月15日至8月28日。

對於長榮航空一名機師（案16066）打過兩劑疫苗且滿14天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮官陳時中表示，現行機組員的檢疫措施將暫時加嚴；原本完整接種兩劑疫苗的機師於入境日或隔天檢測陰性後，目前只需七天加強自主健康管理，未來前五天恐都需要居家隔離。

指揮中心統計，目前台灣累積34名境外移入「突破性感染」個案，羅一鈞表示，目前所有境外移入個案在基因定序出爐前，都視同感染Delta病毒，必須隔離處置，二次陰性或二次Ct值30以上，才能解除隔離。