疫情趨緩搶出遊 雪隧塞爆、墾丁大街擠進萬人

暑假尾聲疫情趨緩，開學前最後的假日，各地觀光景點湧入大量人潮，基隆夜市29日晚遊客滿滿。（記者許正宏／攝影）

昨天是開學前最後一個假日，加上疫情 趨緩，家長紛紛帶孩子出遊，各地湧現人潮；宜蘭各地景點人潮增加，昨天下午雪隧前一度回堵長達六公里，高雄旗津輪渡站再現排隊人龍，綿延約百公尺，嘉義文化路夜市前晚巔峰時段，整條徒步區都是人，桃園永安漁港人潮回流六至七成，墾丁大街前晚則湧入約1萬人次。

來源：聯合新聞網

宜蘭前天、昨天各地景點的旅遊人潮增加，年輕人擠入安農溪泛舟，熱門商店要排隊等候，國立傳統藝術中心宜蘭園區兩天來的遊客都達3000多人，是恢復開放以來，人數最多的兩天。

高雄市旗津區昨天下午湧現人潮，旗津風車公園至貝殼館、海產街、旗後砲台等景點，陸續出現遊客，風車公園草地出現多組家長攜著幼子放風箏；與嘉義市文化路夜市前晚8、9時人潮爆滿，在地人均直指「半年以來人最多的一天！」

30日是開學前最後一個假日，許多人把握時間帶家人小孩出遊，新北八里渡船頭擠滿人潮，野餐、騎車、溜小孩，大家彷彿都暫時忘了疫情。（記者邱德祥／攝影）

嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，阿里山 森林遊樂園 區內十幾間民宿約可供2500人次住宿，前二天全數客滿，餐廳業者表示，周六營業額成長五成多。

嘉縣梅山鄉太平雲梯昨天開放，上午湧入1300多人；故宮南院恢復開園後，推出絕美燈光水舞秀、親子藝術月，吸引許多家庭出遊，相較7月每日平均參觀人數300人，前兩個周末都衝出單日6000人。

離島琉球鄉周六登島5000多人，是5月疫情迄今最大遊客潮，東港鎮東琉碼頭與華僑市場車潮人潮絡繹不絕。