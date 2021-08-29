黑白集／陳時中的不後悔 台灣全民付代價

陳時中對去年東洋BNT破局堅稱「不後悔」，聽在飽受疫情所苦的百姓耳中倍覺刺耳。（記者曾學仁／攝影）

就在蔡政府大轉彎攔截BNT疫苗 之際，彭博資訊公布8月全球防疫 韌性排名，台灣 在全球53個主要經濟體中居41，較7月退了一名。台灣疫情漸歸零，為何仍列在後段班？從指揮官陳時中對去年東洋BNT破局堅稱「不後悔」，可得到部分答案。

蔡政府去年拒絕上海復星代理的BNT疫苗，陳時中說，當初是「希望符合人民期待」；其實就是操弄反中而遭民粹挾持的結果。如今再回頭，800條人命與社會經濟損失灰飛煙滅，陳時中仍不後悔；但國際社會記住了，台灣只示範一次：優等生跌落末段班。

防疫韌性排名警示，變種病毒讓未來更不確定，低感染率已不足恃，因疫苗接種率低、封城警戒升級、對外航班銳減等因素而失去防疫韌性，才是硬傷。尤其防疫韌性不僅牽涉疫病傳染問題，也涉及國家戰略布局；當防疫碰到政治，更是台灣軟肋。

中研院院士吳玉山即指出，防疫已成為新冷戰下國家集團競爭的新戰場，台灣處於集團對抗戰略斷層線上，疫苗訂購數量與國際政治連結，接種疫苗與國內政治息息相關，戰略圈與疫苗圈重疊，以致身陷疫情政治掛帥的新冷戰當中。

原來是蔡英文決定的台灣戰略位置，不容陳時中後悔；但作為美國抗中棋子，台灣不只喪失防疫韌性，更削弱生存韌性。