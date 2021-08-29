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全台瘋搶BNT 3小時湧197萬人 登記平台大當機

台灣新聞組／台北29日電
全台瘋搶BNT，3小時湧入197萬人預約登記。（記者劉學聖／攝影）
全台瘋搶BNT，3小時湧入197萬人預約登記。（記者劉學聖／攝影）

台灣疫苗意願登記平台昨日重開，3小時內湧入197萬多人登記BNT疫苗，其中18.7人是首次登記的新血，創下紀錄，更一度導致系統大當機。而許多人好不容易進入平台，卻發現根本無法勾選BNT。指揮中心指揮官陳時中表示，「這跟搶票不一樣」，晚一點登入並不會影響施打順序；目前並未對一般民眾開放疫苗混打，已接種第一劑的民眾無法選擇BNT疫苗。

28日下午開放BNT疫苗接種意願登記，1922平台一度當機。（網頁截圖）
28日下午開放BNT疫苗接種意願登記，1922平台一度當機。（網頁截圖）

前綠委爆料：高端不爭氣 蔡政府被逼放行「復必泰」

而民進黨前立委郭正亮則爆料指出，蔡政府對「復必泰」標籤「先禁後放」，一來是高端「恨鐵不成鋼」產能太少；二來是開學日逼近，「萬一開學出了確診怎麼辦？」這個壓力讓蔡政府知道沒轍了，「復必泰」的標籤也就不是問題了。

BNT疫苗昨天下午2時開放登記，登記意願的民眾中，獨鍾BNT鐵粉有13萬人。另外，BNT開放登記，也動搖了莫德納鐵粉，原本「非莫不打」的人有近200萬，昨日僅剩下125萬人，少了近75萬人。

近200萬劑BNT疫苗將於近日抵台，除了保留120萬劑給學生施打，指揮中心日前宣布剩下約80萬劑將開放給一至十類對象，但並未說明已接種第一劑者無法預約。

直到昨天下午2時的直播記者會，指揮中心才清楚說明，有三種對象目前無法勾選BNT疫苗，一是已接種第一劑疫苗者，二是第七輪接種對象，即7月19日以前完成意願登記，勾選AZ疫苗但尚未接種的29歲以上、18歲以上第九類民眾，還有就是18歲以下民眾。

陳時中指出，有關BNT疫苗接種，12歲至17歲採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局或指定合約醫療院所接種，暫不納入意願登記；18歲以上民眾可登記BNT疫苗，但只提供給未接種過任何疫苗者，且BNT疫苗到貨與開打時間未訂。

有民眾表示，當初勾選「AZ、莫德納、高端」全餐，沒想到打到高端疫苗，如今BNT疫苗即將到貨，「要不是打了高端，蠻想改打BNT的。」另有人無奈指出，第六輪錯過高端疫苗施打，照道理可加選BNT疫苗，平台卻拒絕。指揮中心發言人莊人祥表示，第六輪預約高端疫苗者若未如期接種，須要等到8月30日才能加選。

台中程小姐特別提早10分鐘打開預約網站，嘗試五、六次才順利選到BNT疫苗；已打過AZ疫苗的北市李小姐也想預約BNT，好不容易進入預約系統，但因政府尚未開放混打，讓她感到失望。

高端疫苗 陳時中 莫德納

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