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研究：隔板增新冠傳染風險 陳時中：沒直接證據

台灣新聞組╱台北29日電
中央流行疫情指揮中心28日召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)
中央流行疫情指揮中心28日召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)

國際期刊「Science」刊出中山大學最新研究，指出新冠肺炎主要傳播途徑為「氣膠傳播」，公共場合用來隔開座位的隔板，會妨礙氣流流通，增加新冠病毒感染風險，呼籲調整防疫措施。

指揮中心指揮官陳時中表示，發現該研究並未針對隔板增加傳染風險提出科學證據，只是進行討論；這研究最主要不是說增加隔板就增加感染風險證據，而是接觸時的汙染環境，還是傳播的途徑之一，因此目前公共場所維持通風、落實清潔消毒仍是最重要手段。

此外，巴拿馬籍貨輪「KAMO」的菲律賓籍船長，日前在台北港外海突然發燒，經送醫搶救仍不治，不料驚傳死後確診，新冠肺炎檢測呈現陽性。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該船已離開台北港，相關接觸人員已匡列15人，其中1人列為居家隔離，其餘自主管理，目前已完成清消。

陳宗彥說，該案第一時間區管已做完整疫調，並針對疫調相關人員作匡列、處理，該做居家隔離就做，自我健康監測也要求每天要監測。

日前宣布開放浮潛，但指揮中心尚未核准，陳宗彥指出，目前交通部在研擬相關措施，包括相關雙鐵開放等計畫，都併在同一案送指揮中心，指揮中心會文差不多，應該這兩天可以完成檢視。

新冠肺炎 陳時中 檢測

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