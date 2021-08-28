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台本土0確診、0死 6境外移入有4例突破性感染

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

28日本土確診三度傳出+0，確診死亡也是0例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然28日確定案例雖然是零，但是新北大遠百1例確診未列案號，死亡個案中前兩日，菲籍船長為確診死亡個案，不過死因尚未判定，死亡個案通報尚未列入。目前解隔離率為92.7%。

台新增6例境外移入新冠肺炎病例。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
台新增6例境外移入新冠肺炎病例。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

台另新增6例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例，分別自法國、美國越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入。指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案16065)、美國(案16066)、其他(案16067)、越南(案16068)、巴基斯坦(案16069)、柬埔寨(案16070)入境，入境日介於今(2021)年8月7日至8月27日。醫療應變組副組長羅一鈞說，28日公布6境外移入個案，有4例皆為打過兩劑疫苗的突破性感染。

本土確診病例研判趨勢。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
本土確診病例研判趨勢。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月26日累計公布14748位確診個案中，已有13674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

台新增6例境外移入新冠肺炎病例。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
台新增6例境外移入新冠肺炎病例。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計2618184例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2600433例排除)，其中15960例確診，分別為1398例境外移入，14509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

越南 美國 陳時中

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