新聞評論／境外生又搶防疫旅館 政府超前部署淪笑話

防疫旅館嚴重不足，使得境外生難以如期入境。圖為去年6月首批境外生入境。（本報資料照片）

9月起，中小學與大專院校將陸續開學。但從中央到地方政府，顯然未記取去年大批境外學生入境爭搶防疫旅館 教訓，以致災難再度發生。這也逼使首當其衝的桃園市長鄭文燦無奈向教育部 喊話：「桃園塞不下這麼多境外生！」再次證明，政府所謂超前部署，根本就是一戳即破的空話泡泡。

去年底，教育部長潘文忠在部務會報說，在許多國家都要求留學生回國之際，台灣竟能讓高達2萬名境外學生陸續返台，並依照防疫流程回到校園，「這實在是個不可思議的數字」。然而，數字背後，卻掩蓋不了大專境外生人數從前年13萬餘人的高峰遽降至去年不足十萬人的事實。今年舊戲重演，政府對境外生入境配套依然缺乏部署與配套，導致境外生怨聲載道，學校則人仰馬翻。

其中，尤以欠缺防疫旅館問題最為嚴重，使得境外生難以如期入境，返校期程則一延再延。更糟的是，防疫旅館不僅僧多粥少，且價錢高昂，導致14天防疫旅館加上7天自主健康管理費用不斷推高；光是隔離，學生就等於要多繳一學期學費。這對蔡政府極力爭取的新南向國家學生，更是沉重負擔。

去年政府宣布境外生解禁時，各校即已預見防疫旅館短缺問題，心急如焚之餘，只能要求政府協助擴增房間數提高收容量，以加速學生返校。但最後，學生也只能延後返台，或以南北奔波隔離的方式解決，無形中，增加了學校必須實體、線上並行授課的困擾，也損及境外生的受教權益。

一年後，同樣的「災難」依舊上演。讓人不解的是，今年約有1萬3000名境外生，已較去年為少；既有上回處理經驗，再加上一年時間足以部署，結果卻如同缺疫苗、缺醫療設備、缺人員訓練一般，問題照舊。若非民進黨明日之星鄭文燦跳出來揭露桃園及雙北防疫旅館數量不足，只怕無法獲得「關愛的眼神」。

再說，無論是鄭文燦向教育部的喊話或是官方的回應，包括延長入學報到時間讓境外生入境分流，集中檢疫所1500床優先給境外生使用，或是啟動防疫巴士讓各縣市防疫旅館可就近服務境外生等，皆是重彈老調，皆未治本，配套措施也依然不足。

例如，所謂安心就學機制，雖可以線上選課、授課解決求知問題，卻難以彌補與本地新生交流磨合、及早融入大學生活的無形損失。又如，境外生須遠赴其他縣市集中檢疫所或防疫旅館隔離檢疫，增加的防疫專車費用該由誰負擔？此外，境外生入境除須14天居家檢疫加7天自主健康管理，又因規定不得進入校園入住宿舍，等於要比一般民眾多支付七天防疫旅館費，對境外生絕不公平。

鄭文燦點出的境外生爭搶防疫旅館問題，還只是教育防疫問題的燃眉之急，其他包括開學後的學校防疫措施及設備、遠距教學是否落實、一旦發生校園群聚感染的學生安置及篩檢問題等，依據過往經驗，中央多只扮演下指令的「上級指導」角色，鮮少主動出擊或給予學校實質支援。各大學窮於應付之餘，也讓爭取境外生的底氣更為不足。

大學除了傳授知識，來自不同國家學生的多元交流，更是台灣邁向國際化的重要一環；另一方面，或因３+11政策破口陰影猶存，外加變種病毒虎視眈眈，雖然境外生染疫比率並未偏高，仍導致政府不敢稍有彈性。擺盪在隱性鎖國以及憂心破口之間確是當前的兩難抉擇，但從中央到地方至少浪費一年超前部署的寶貴時間，如此怠忽失職，怎不讓人民生氣！