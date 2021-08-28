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先阻擋後收割 再自誇一番…對復必泰開綠燈 全是算計好

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首批抵台BNT疫苗包含在台積電、鴻海和慈濟共同購買的1500萬劑中，這批疫苗包裝上將印有「復必泰」及「上海復星」字樣。圖為香港的BNT疫苗「復必泰」。（中新社）
首批抵台BNT疫苗包含在台積電、鴻海和慈濟共同購買的1500萬劑中，這批疫苗包裝上將印有「復必泰」及「上海復星」字樣。圖為香港的BNT疫苗「復必泰」。（中新社）

千阻萬擋，從東洋的3000萬劑BNT遭封殺，到郭董等團體的1500萬劑延宕，都是為了那個該死的名字「復必泰」和不應該的大陸代理上海復星。現在蔡政府華麗轉身，歡迎復必泰8月底「提前」抵台，說「內容物有效最要緊」；那麼，過去一年政府到底在卡什麼？

民間出錢出力購贈疫苗，蔡政府從不領情，還千方百計刁難。因為「復必泰」三字，綠營認為有害國家尊嚴，名嘴謊稱這是「中國製造」恐對台灣「不利」；因此，蔡總統堅持郭董等人必須「原廠、原標籤、直送台灣」。事實上，「復必泰」就是輝瑞／BNT疫苗的中文商品名稱，英文叫「Comirnaty」，內容物都是一樣的。這點，難道蔡政府現在才搞清楚？

蔡政府對這批復必泰開綠燈，其實是迫於手中疫苗用罄，不得不然。外界不認為值得歌頌，但政府官員可為此大大自嗨一番：有誇總統英明，有讚顧立雄開明，有稱謝志偉功高，有推崇台積電溝通有成；反正，就是沒人提郭董。阻擋的是你們，收割的也是你們；貶人褒己自古有之，奧祕就在「厚黑」二字。

此事還有個小眉角。據稱，政府8月中即知有這批復必泰可用，仍硬生生卡了十天才同意。機關就在，八二三要開打高端疫苗，此事若提前公開，人不都跑光了？所以，壓到此刻恰恰好！

高端疫苗 台灣 台積電

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