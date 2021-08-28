陳時中不悔去年BNT破局 挨轟「死800人才發現沒衣穿」

陳時中表示，不是印有復必泰的疫苗都有現貨可買，這是別人已經下訂、爭取到的貨，但指揮中心從來沒有放棄任何可能性，從來沒有放棄合格的疫苗到台灣來。（取自中央流行疫情指揮中心直播）

台灣 首度「攔截」BNT疫苗 ，指揮中心指揮官陳時中 昨天受訪證實，當初台積電告知後，先取得蔡英文總統及行政院長蘇貞昌同意，才決定接受疫苗；對去年原有機會取得3000萬劑BNT疫苗卻破局一事，陳時中說「我不後悔」。

台灣遲遲未採購獲得國際認可的BNT疫苗，一大關鍵因政府堅持標籤上不能出現「復必泰」、「復星」等字眼，如今政策轉彎接受，陳時中昨接受媒體人黃光芹專訪時說，此次是現貨，不可能要求別人改標後再來台，如此要求「這樣我們就是延誤了」。陳時中說，當初會提是希望符合人民期待。並舉例，訂做西裝時，想要什麼規格可以先講清楚，但現在是冬天，若已經沒有衣服穿，「任何一件棉襖來了，我當然就要。」

台北市長柯文哲昨對此說法反批，死了800多人，才發現冬天沒衣服穿？老百姓關心的是玻璃瓶裡面的疫苗，不是玻璃瓶的標籤。

陳時中昨受訪談到攔截BNT疫苗決策三小時過程表示，當初接到台積電通知，第一個想法是這批疫苗是不是安全有效，如果安全有效，「我們一定要」，他隨即向蔡總統及蘇揆報告，兩人都說只要對台灣防疫有幫助，交給他決定。

外界質疑，若去年接受東洋的3000萬劑BNT疫苗訂單，今年不會奪走這麼多人命。陳時中昨說，「若問我後悔不後悔？我的答案是我不後悔」。他說，那時的BNT如果是現在的BNT，「我就會考慮」；當時政策要「分散投資」，不能全壓在同一個廠牌，當下沒人知道BNT疫苗會不會成功，只是從報告上看，認為這款疫苗「可以期待」。

陳時中表示，當時疫情穩定，一開始以500萬劑到1000萬劑與東洋談判，但指揮中心社區組認為劑量太多，加上冷鏈未完成，BNT疫苗解凍後只能保存五天，風險太高。指揮中心後來提出200萬劑，東洋認為無法向股東交代而破局。

疫苗情況每天變化都很大，但本周被稱為「疫苗黃金周」，除了台灣自購AZ疫苗26.5萬劑，BNT疫苗近200萬劑、捷克捐贈3萬劑莫德納疫苗也即將抵台。疫苗登記平台將於28日下午2時重啟，納入BNT疫苗為新選項。

至於開放BNT疫苗作為意願登記，是否會影響高端打氣。陳時中表示，會關心民眾打的意願是否提高，及提供疫苗是否能滿足大家需要，其他問題則不在考量範圍。