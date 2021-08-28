新聞評論／蔡政府疫苗決策缺乏遠見 只會耍嘴皮

BNT疫苗。（路透）

本土疫情 造成800多人染疫死亡，各方質疑若去年政府接受東洋3000萬劑BNT疫苗訂單，可避免許多家庭悲劇，疫情指揮官陳時中 卻以不知BNT「會不會成功」、冷鏈未完成等理由，強調對此一決定「不後悔」。政客缺乏遠見的決策，犧牲的是百姓的人命，未見絲毫反省的態度，更令人遺憾。

陳時中說，當時台灣疫情穩定，指揮中心社區組認為買3000萬劑疫苗太多，加上BNT解凍後只能保存五天等技術性問題為自己卸責。甚至因反中而在標籤問題上，多次阻攔BNT來台機會，竟拿訂購西裝可先開條件、等天冷沒衣服穿時、任何衣服都可接受的說詞，讓人看到的是政務官無視人民感受、只會耍嘴皮的態度。

去年台灣疫情雖穩定，但國際上早有打疫苗是面對這波世紀疫情的重要關鍵，政府卻無視此一全球嚴峻挑戰，當初喊買「200萬劑」，劑量少到光台北市都不夠人人打第一劑；更不用說今非昔比，今年國內疫情爆發，人人至少得打兩劑疫苗才有完整防護力，就算打了兩劑還可能突破性感染，歐美國家早已開始追加第三劑。

在國際疫苗採購政策沒有「超前部署」，BNT只是其中一例，陳時中說，當時沒人知道BNT會不會成功，「那時候的BNT如果是現在的BNT，我就會考慮」，還表示政策要「分散投資」，強調對決策「不後悔」。

但相較對於BNT抱持存疑不願多採購，卻讓沒做三期臨床試驗的高端疫苗 如期通過EUA，更火速開打，對於兩款疫苗態度大相逕庭，足見指揮中心的「雙重標準」，「不後悔」三字從防疫總指揮官口中說得輕鬆，聽在苦等疫苗的青壯族群、家人染疫離世的病患家屬，情何以堪。