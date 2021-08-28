連傳猝死案例 高端爆「爽約潮」 台中未報到率16.2%

副總統賴清德（左）27日在台大醫學院體育館接種高端疫苗，展現對國產疫苗的支持。（記者林澔一／攝影）

國產高端疫苗 本月23日開打，但接連傳出疑似接種高端後猝死案例，出現「爽約潮」，台中市政府統計，預約高端沒來打的「未報到率」一路攀升，前天第四天已達16.2%。

副總統賴清德昨也完成高端疫苗接種。賴清德表示，打完疫苗感覺很好，打疫苗保護自己、也保護家人，呼籲國人照疫情指揮中心的安排，登記施打。

台北市長柯文哲 之前指台灣人民在幫高端做第三期試驗，衛福部長陳時中 昨反駁稱是高端上市後「對市場的一個監測」，柯文哲批陳時中說法，像是藥廠業務代表講的話。

柯文哲說，高端的安全性不會有太大問題，但更大問題是和國際接軌及醫學倫理。柯文哲說，AZ可拿到EUA，是因當時歐美國家疫情慘重，所以美國說，Novavax是最後一個EUA，將來的疫苗，都要和現在的疫苗做比較，才能拿到第三期，這是醫學倫理。

「感覺像白老鼠。」有民眾認為，國家搞到年輕人擔心沒疫苗打，真可悲；也有民眾說，政府說能打的就打，AZ和莫德納疫苗剛開打不也是好多人死亡？

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，新冠病毒非常厲害，「國家有多少疫苗，能打盡量打」，不管是哪個廠牌，都是合法通過的疫苗，副作用難免，就如同打流感疫苗一樣，也沒說每個人都沒問題，不要太苛求。

對於部分專家建議停打高端疫苗，陳時中表示，需要參考背景值判定；目前國內盡可能提供各種選擇滿足民眾的需求，近期無論是哪一個廠牌的疫苗即將抵台，最終的期待都是讓施打率有效提高。