台3天2度+0 陳時中：目前沒降級打算

台灣自5月大爆發以來，27日再度本土病例加零，隨著防疫警戒逐步降級解封，過往台北街頭人人自危的緊張氣氛輕鬆不少，公園裡民眾悠閒的野餐，享受著這陽光正好的午後時光。（記者許正宏／攝影）

台灣 昨天本土確診病例三天內兩度「+0」，指揮中心指揮官陳時中 表示非常高興，但強調並非以「清零」為目標，目前沒有降級打算，全力提高疫苗覆蓋率，疫情警戒才可能降級。指揮中心並公布最新一周病毒基因定序結果，境外移入確診案例16例，統統感染Delta變異株。台灣昨新增7例境外移入案例，有3例屬於打了兩劑疫苗滿14天的「突破性感染」，其中一例還是混打AZ與莫德納疫苗。

另外，接種高端疫苗 後死亡的個案再增一例，一名47歲男子施打完高端疫苗後，出現發燒、盜汗，送醫不治而通報。指揮中心初步了解該男患有胰臟癌，需司法相驗。

截至前天累計四例與高端疫苗接種有時序相關的死亡個案，上述案例尚未列入統計。

台灣開放第六輪接種高端疫苗，預計第七輪將提供AZ疫苗。部分長者施打第一劑AZ疫苗滿十周，也將面臨必須施打第二劑，陳時中表示，AZ疫苗將以擴大第一劑施打量能為主，但也會保留第二劑疫苗給長者施打。新一輪疫苗施打規畫會在這兩天公布。

BNT疫苗自9月、10月，逐月都有疫苗抵台，第一批提供校園12至18歲學生施打，比照流感簽署家長同意書。後續到貨的疫苗，依照抵台數量優先提供一類至十類族群，依人口年齡別往下施打。

至於開放BNT疫苗作為意願登記，是否會影響高端打氣。陳時中表示，會關心民眾打的意願是否提高，及提供疫苗是否能滿足大家需要，其他問題不在考量。

近期疫情趨緩，陳時中表示，雙北已降為中風險區域，8月31日起，雙北比照其他縣市規定開放長照機構探視，包含探視的方式需三天前陰性證明，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），每次探視不能超過三人，全程戴罩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天指出，過去一周新增的16例境外移入個案，經病毒基因定序全數感染Delta變異株，個案來自不同國家，Ct值介於9至29間，顯示病毒量有高有低。

面對Delta來勢洶洶，自28日起長程航班機組員不得「在家居家檢疫」，必須改為在「防疫旅館」或「公司防疫旅館」內檢疫。指揮中心證實，新制因應Delta風險，民航局和華航、長榮達成協議，華航提供機組員防疫旅館，長榮提供合乎規定的公司宿舍，讓兩種類型的機組員，分別進行5天、7天居家檢疫。