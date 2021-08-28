我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

台3天2度+0 陳時中：目前沒降級打算

台灣新聞組／台北28日電
台灣自5月大爆發以來，27日再度本土病例加零，隨著防疫警戒逐步降級解封，過往台北街頭人人自危的緊張氣氛輕鬆不少，公園裡民眾悠閒的野餐，享受著這陽光正好的午後時光。（記者許正宏／攝影）
台灣自5月大爆發以來，27日再度本土病例加零，隨著防疫警戒逐步降級解封，過往台北街頭人人自危的緊張氣氛輕鬆不少，公園裡民眾悠閒的野餐，享受著這陽光正好的午後時光。（記者許正宏／攝影）

台灣昨天本土確診病例三天內兩度「+0」，指揮中心指揮官陳時中表示非常高興，但強調並非以「清零」為目標，目前沒有降級打算，全力提高疫苗覆蓋率，疫情警戒才可能降級。指揮中心並公布最新一周病毒基因定序結果，境外移入確診案例16例，統統感染Delta變異株。台灣昨新增7例境外移入案例，有3例屬於打了兩劑疫苗滿14天的「突破性感染」，其中一例還是混打AZ與莫德納疫苗。

另外，接種高端疫苗後死亡的個案再增一例，一名47歲男子施打完高端疫苗後，出現發燒、盜汗，送醫不治而通報。指揮中心初步了解該男患有胰臟癌，需司法相驗。

截至前天累計四例與高端疫苗接種有時序相關的死亡個案，上述案例尚未列入統計。

台灣開放第六輪接種高端疫苗，預計第七輪將提供AZ疫苗。部分長者施打第一劑AZ疫苗滿十周，也將面臨必須施打第二劑，陳時中表示，AZ疫苗將以擴大第一劑施打量能為主，但也會保留第二劑疫苗給長者施打。新一輪疫苗施打規畫會在這兩天公布。

BNT疫苗自9月、10月，逐月都有疫苗抵台，第一批提供校園12至18歲學生施打，比照流感簽署家長同意書。後續到貨的疫苗，依照抵台數量優先提供一類至十類族群，依人口年齡別往下施打。

至於開放BNT疫苗作為意願登記，是否會影響高端打氣。陳時中表示，會關心民眾打的意願是否提高，及提供疫苗是否能滿足大家需要，其他問題不在考量。

近期疫情趨緩，陳時中表示，雙北已降為中風險區域，8月31日起，雙北比照其他縣市規定開放長照機構探視，包含探視的方式需三天前陰性證明，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），每次探視不能超過三人，全程戴罩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天指出，過去一周新增的16例境外移入個案，經病毒基因定序全數感染Delta變異株，個案來自不同國家，Ct值介於9至29間，顯示病毒量有高有低。

面對Delta來勢洶洶，自28日起長程航班機組員不得「在家居家檢疫」，必須改為在「防疫旅館」或「公司防疫旅館」內檢疫。指揮中心證實，新制因應Delta風險，民航局和華航、長榮達成協議，華航提供機組員防疫旅館，長榮提供合乎規定的公司宿舍，讓兩種類型的機組員，分別進行5天、7天居家檢疫。

台灣自5月大爆發以來，27日再度本土病例加零，隨著防疫警戒逐步降級解封，過往台北...
台灣自5月大爆發以來，27日再度本土病例加零，隨著防疫警戒逐步降級解封，過往台北街頭人人自危的緊張氣氛輕鬆不少，公園旁一間甜點店，餐廳員工為自家產品拍攝照片，滿心歡喜迎接逐步降級解封後開幕日的到來。（記者許正宏／攝影）

高端疫苗 陳時中 台灣

上一則

連傳猝死案例 高端爆「爽約潮」 台中未報到率16.2%

下一則

新聞評論／境外生又搶防疫旅館 政府超前部署淪笑話

延伸閱讀

台打高端是市場監測？柯文哲批陳時中：像藥廠業務代表

台打高端是市場監測？柯文哲批陳時中：像藥廠業務代表
台灣疫情再+0 目前沒降級打算 疫苗到貨 BNT上平台

台灣疫情再+0 目前沒降級打算 疫苗到貨 BNT上平台
混打也擋不住Delta 台驚見首例AZ+莫德納「突破性感染」

混打也擋不住Delta 台驚見首例AZ+莫德納「突破性感染」
新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣

新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診