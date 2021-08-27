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台打高端是市場監測？柯文哲批陳時中：像藥廠業務代表

記者楊正海／台北報導
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲之前曾指台灣人民在幫高端做第三期試驗，衛福部長陳時中昨反駁這種說法，強調是高端上市後「對市場的一個監測」，讓柯文哲再批陳時中，就像是藥廠業務代表在講的話。至於陳時中以「訂購西裝」比喻，接受BNT疫苗瓶身印有復必泰如冬天沒衣服穿還是要穿，柯文哲也反批，死了800多人，才發現冬天沒衣服穿。

對於陳時中的「市場監測」說法，柯文哲說，他當然不接受，所謂後市場的監測，是指藥物做完臨床一期、二期、三期，取得藥證，再去做市場上使用的副作用 ，甚至有人當成是臨床四期，但高端臨床三期都沒做，也沒有認證，拿EUA在市場做，「是地球上最大規模的新冠肺炎臨床實驗」，陳時中的講法，就像是藥廠的業務代表在講的話。

柯文哲說，高端的安全性，他認為不會有太大問題，有效無效不知道，但更大問題是和國際接軌的問題，還有醫學倫理。柯文哲說，為什麼AZ可以拿到EUA，是因為當時歐美國家疫情慘重，所以美國說，Novavax是最後一個EUA之後就不發了，將來的疫苗，都要和現在的疫苗做比較，才能拿到第三期，這是醫學倫理。媒體追問，是不是認為現在沒有醫學倫理，柯文哲說，這要去問中研院士陳培哲。

對於將到貨的BNT疫苗，瓶身印有復必泰字樣，陳時中以「訂購西裝」比喻，原本有希望的樣式，但冬天沒衣服穿還是要穿，還說預購時不要有復必泰，但有現貨不一樣。柯文哲則反批，死了800多人，才發現冬天沒衣服穿，這不是大家要的。柯文哲並說，老百姓關心的是玻璃瓶裡面的疫苗，不是玻璃瓶的標籤。

高端疫苗開打後，陸續傳出不良反應或猝死案例，蔡英文總統呼籲，尊重醫學專業，過度的政治算計損人不利己。柯文哲說，當然是先尊重醫學專業，才可以批評人家說不要政治算計。媒體追問，這是否意指蔡英文沒尊重醫學專業？柯文哲說，這都不用再講了，事情走到這個地步了，就看怎麼收場。

柯文哲 高端疫苗 陳時中

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